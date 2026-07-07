La firme postura de Marley en el conflicto entre Flor Peña y Nico Occhiato: "La idea es..."

Asimismo, derribó varias versiones que andan circulando: "Todas las teorías de que voy a hacer algo solo son mentira. Siempre hablo con Flor, lo que pasa es que no todo sale en cámara. Pero, como veo que el tema escala semana tras semana y no se detiene, lo que les puedo decir es eso. Me dijo que no está judicializada y que no le va a hacer juicio. Lo que quiere es juntarse con Occhiato y, entre los dos, cerrar si volvemos o no con el programa. En caso de no volver, haré otra cosa, en otro lado, con Florencia".

"Con Flor quedamos en no hablar para no enchastrar la cancha. La idea es hacer el programa juntos", concluyó.

Qué dijo Georgina Barbarossa de Marley

El conflicto entre Florencia Peña y Luzu sumó un nuevo capítulo luego de que Georgina Barbarossa analizara la actitud que tomó Marley tras la polémica salida de El show del verano, el programa que ambos compartían en el streaming.

La conductora cuestionó que el presentador haya elegido mantenerse al margen del enfrentamiento que surgió después de la información errónea que dio Flor sobre el padre de Messi y que derivó en un fuerte cruce con Nico Occhiato, además de un reclamo millonario que llegó a la Justicia.

En una entrevista con el ciclo radial de Marina Calabró en El Observador, Georgina fue consultada sobre la postura neutral de Marley y si consideraba que debería haber defendido públicamente a su amiga. "¿No te pareció que Marley tendría que haber salido por lo menos a defender a su amiga? ¿La posición neutral no es antipática?", le preguntó Guido Záffora. "Sí, es antipática", respondió contundente Georgina.

Luego, la actriz se refirió al episodio que desencadenó la crisis entre Flor y la plataforma de streaming: "Lo de Flor fue un error involuntario y fue la forma, se quería matar. Pero ya pidió perdón, basta, ya es un montón".

Además, puso en duda cuánto conocimiento tenía Marley sobre la situación debido a que se encontraba trabajando fuera del país: "No sé si él estuvo tan al tanto porque vive como en una nube de pe... en Narnia. No sé si vio toda la escena tal cual como fue porque está afuera y grabando", expresó Barbarossa sobre la reacción del conductor, quien luego mantuvo una conversación con Nico.