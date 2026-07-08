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La industria registró su segunda baja consecutiva aunque la construcción subió en mayo

La producción manufacturera registró una baja interanual de 5,7% y acumuló dos meses consecutivos en retroceso. En contraste, la construcción mostró una mejora de 4,1% frente al mismo período del año pasado y también creció en la comparación mensual.

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La construcción mostró una mejora de 4

La construcción mostró una mejora de 4,1% frente al mismo período del año pasado. (Foto: archivo).

La industria volvió a retroceder en mayo, mientras que la construcción mostró una recuperación, según informó esta tarde el Instituto Nacional de Estadística y Censos(Indec). Los indicadores oficiales señalaron que la producción manufacturera registró su segunda caída interanual consecutiva, en tanto que la actividad de la construcción logró mejorar tanto en la comparación anual como frente al mes anterior.

Leé también La industria y la construcción crecieron en marzo: cuánto avanzó cada sector
El Indec informó que la actividad manufacturera creció 5% interanual en marzo, mientras que la construcción avanzó 12,7% respecto del mismo mes de 2025. (Foto: archivo).

De acuerdo con el Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPI), la actividad industrial cayó 5,7% en mayo respecto del mismo mes de 2025. Sin embargo, en la medición desestacionalizada exhibió un incremento de 0,4% frente a abril. En los primeros cinco meses del año, el sector acumuló una contracción de 3,1%.

Por su parte, el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) reflejó una suba interanual de 4,1% y un crecimiento de 6,3% en relación con abril. Entre enero y mayo, la actividad acumuló una mejora de 2,5%.

La industria profundizó su retroceso

El informe oficial señaló que 14 de las 16 ramas que integran la industria manufacturera registraron bajas en la comparación con mayo de 2025.

Entre los sectores con mayor incidencia negativa se ubicó maquinaria y equipo, con una caída de 23,4%. También retrocedieron alimentos y bebidas, con 3%; vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes, con 15,9%; prendas de vestir, cuero y calzado, con 14,7%; y productos textiles, con 26,2%.

A esas bajas se sumaron sustancias y productos químicos, que descendieron 3,1%; productos de caucho y plástico, con una merma de 10,2%; otros equipos, aparatos e instrumentos, con 12,5%; industrias metálicas básicas, con 4%; y muebles y colchones, junto con otras industrias manufactureras, con una reducción de 7,3%.

También registraron resultados negativos madera, papel, edición e impresión, con una baja de 2,9%; productos minerales no metálicos, con 2,3%; otro equipo de transporte, con 9,9%; y productos de metal, con 1,2%.

Las únicas divisiones que mostraron un desempeño positivo fueron refinación del petróleo, coque y combustible nuclear, con un crecimiento de 19,4%, y productos de tabaco, con una suba de 14,6%.

Como resultado, el índice de producción industrial acumuló entre enero y mayo una disminución de 3,1% respecto del mismo período de 2025.

La construcción mostró señales de recuperación

En el caso de la construcción, el relevamiento del Indec reflejó una mejora en varios insumos utilizados por el sector.

Las mayores subas interanuales se observaron en pinturas para construcción, con 23,6%; el resto de los insumos, categoría que incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para construcción, con 18,3%; mosaicos graníticos y calcáreos, con 11,1%; hormigón elaborado, con 10,1%; y hierro redondo y aceros para la construcción, con 9,6%.

En sentido contrario, se registraron caídas en pisos y revestimientos cerámicos, con 19,6%; asfalto, con 8,2%; ladrillos huecos, con 8%; placas de yeso, con 7,8%; yeso, con 7,4%; cales, con 6,8%; artículos sanitarios de cerámica, con 3,2%; y cemento portland, con 1,3%.

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