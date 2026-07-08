La industria registró su segunda baja consecutiva aunque la construcción subió en mayo

Entre los sectores con mayor incidencia negativa se ubicó maquinaria y equipo, con una caída de 23,4%. También retrocedieron alimentos y bebidas, con 3%; vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes, con 15,9%; prendas de vestir, cuero y calzado, con 14,7%; y productos textiles, con 26,2%.

A esas bajas se sumaron sustancias y productos químicos, que descendieron 3,1%; productos de caucho y plástico, con una merma de 10,2%; otros equipos, aparatos e instrumentos, con 12,5%; industrias metálicas básicas, con 4%; y muebles y colchones, junto con otras industrias manufactureras, con una reducción de 7,3%.

También registraron resultados negativos madera, papel, edición e impresión, con una baja de 2,9%; productos minerales no metálicos, con 2,3%; otro equipo de transporte, con 9,9%; y productos de metal, con 1,2%.

Las únicas divisiones que mostraron un desempeño positivo fueron refinación del petróleo, coque y combustible nuclear, con un crecimiento de 19,4%, y productos de tabaco, con una suba de 14,6%.

Como resultado, el índice de producción industrial acumuló entre enero y mayo una disminución de 3,1% respecto del mismo período de 2025.

La construcción mostró señales de recuperación

En el caso de la construcción, el relevamiento del Indec reflejó una mejora en varios insumos utilizados por el sector.

Las mayores subas interanuales se observaron en pinturas para construcción, con 23,6%; el resto de los insumos, categoría que incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para construcción, con 18,3%; mosaicos graníticos y calcáreos, con 11,1%; hormigón elaborado, con 10,1%; y hierro redondo y aceros para la construcción, con 9,6%.

En sentido contrario, se registraron caídas en pisos y revestimientos cerámicos, con 19,6%; asfalto, con 8,2%; ladrillos huecos, con 8%; placas de yeso, con 7,8%; yeso, con 7,4%; cales, con 6,8%; artículos sanitarios de cerámica, con 3,2%; y cemento portland, con 1,3%.