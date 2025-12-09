La industria volvió a caer en octubre mientras la construcción mostró señales mixtas

Qué sectores registraron caídas

El retroceso anual se registró en once de las dieciséis divisiones de la industria manufacturera. En orden a su incidencia en el nivel general, hubo un caída en “Prendas de vestir, cuero y calzado”, 15,1%; “Productos de caucho y plástico”, 12,0%; “Alimentos y bebidas”, 1,7%; “Productos textiles”, 24,0%; “Productos de metal”, 8,1%; “Madera, papel, edición e impresión”, 3,4%; “Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes”, 4,1%; “Maquinaria y equipo”, 2,2%; “Sustancias y productos químicos”, 0,4%; “Muebles y colchones, y otras industrias manufactureras”, 1,5%; y “Productos de tabaco”, 12,4%.

Qué sectores tuvieron un mejor desempeño en septiembre

Por su parte, mostraron subas las divisiones de “Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear”, 3,2%; “Otro equipo de transporte”, 11,4%; “Otros equipos, aparatos e instrumentos”, 2,0%; “Industrias metálicas básicas”, 0,9%; y “Productos minerales no metálicos”, 1,1%.

Cómo le fue a la construcción

La actividad de la construcción tuvo un desempeño dispar en octubre, con un retroceso en la serie desestacionalizada de 0,5% a nivel mensual pero un crecimiento de 8% en la comparación anual del mismo período.

Con la caída mensual de 0,5%, el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) quebró una racha positiva que cosechó en agosto (0,1%) y en septiembre (1,1%).

Construcción

El sector de la construcción experimentó además un aumento interanual del 8% en comparación con octubre de 2024. Salvo en enero, esa comparación se mantuvo en positivo en los restantes nueves meses.

En el acumulado de los primeros diez meses de 2025, la mejora alcanza un 7,9%, lo que consolida una tendencia de crecimiento sostenido frente al mismo período del año anterior.