La industria volvió a caer en octubre mientras la construcción mostró señales mixtas
El índice manufacturero del Indec mostró en octubre una contracción mensual de 0,8% y un retroceso interanual de 2,9%, mientras que el acumulado de enero a octubre aún mantiene un alza de 3,1% frente al mismo período del año pasado
La producción industrial cayó en octubre un 0,8% de forma mensual y un retroceso a nivel anual de 2,9%, según indicó el Instituto Nacional de Estadística y Censo (Indec). En lo que va del año todavía mantiene una suba de 3,1% respecto a igual período de 2024.
La industria manufacturera venía de una baja mensual también en septiembre, de 0,2%, después de un tenue rebote en agosto, de 0,8%. En la comparativa mensual, el guarismo dio negativo en seis oportunidades mientras que en los otros cuatro meses el dato fue positivo.
En octubre último, el índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero) tuvo una caída de 2,9% respecto a igual mes de 2024. Un acumulado de enero-octubre de 3,1% respecto.
En octubre de 2025, el índice de la serie desestacionalizada muestra una variación negativa de 0,8% respecto al mes anterior y el índice serie tendencia-ciclo registra una variación negativa de 0,3% respecto al mes anterior.
Qué sectores registraron caídas
El retroceso anual se registró en once de las dieciséis divisiones de la industria manufacturera. En orden a su incidencia en el nivel general, hubo un caída en “Prendas de vestir, cuero y calzado”, 15,1%; “Productos de caucho y plástico”, 12,0%; “Alimentos y bebidas”, 1,7%; “Productos textiles”, 24,0%; “Productos de metal”, 8,1%; “Madera, papel, edición e impresión”, 3,4%; “Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes”, 4,1%; “Maquinaria y equipo”, 2,2%; “Sustancias y productos químicos”, 0,4%; “Muebles y colchones, y otras industrias manufactureras”, 1,5%; y “Productos de tabaco”, 12,4%.
Qué sectores tuvieron un mejor desempeño en septiembre
Por su parte, mostraron subas las divisiones de “Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear”, 3,2%; “Otro equipo de transporte”, 11,4%; “Otros equipos, aparatos e instrumentos”, 2,0%; “Industrias metálicas básicas”, 0,9%; y “Productos minerales no metálicos”, 1,1%.
Cómo le fue a la construcción
La actividad de la construcción tuvo un desempeño dispar en octubre, con un retroceso en la serie desestacionalizada de 0,5% a nivel mensual pero un crecimiento de 8% en la comparación anual del mismo período.
Con la caída mensual de 0,5%, el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) quebró una racha positiva que cosechó en agosto (0,1%) y en septiembre (1,1%).
El sector de la construcción experimentó además un aumento interanual del 8% en comparación con octubre de 2024. Salvo en enero, esa comparación se mantuvo en positivo en los restantes nueves meses.
En el acumulado de los primeros diez meses de 2025, la mejora alcanza un 7,9%, lo que consolida una tendencia de crecimiento sostenido frente al mismo período del año anterior.