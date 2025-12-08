"No compren nada en Pilar": por qué el ministro Luis Caputo lanzó ese mensaje en sus redes

La Ordenanza Fiscal 2026 estableció que la base imponible pasará a ser el importe total de la operación, neto de IVA, y fijó una alícuota del 2%. Esto significa que quien compre en Pilar pagará un 2% más caro.

El ministro respaldó el comunicado de la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), que denunció públicamente la medida. “Muy bien la ASU, es lo que hay que hacer: exponerlos. Que todos sepan quién está verdaderamente a favor y quién está en contra de la gente y de la industria”, subrayó Caputo.

La queja de la asociación apunta a la Tasa de Protección Ambiental, que fija un tributo de 2% a partir de diciembre para las grandes cadenas que operan allí y que tiene impacto en el ticket final en los consumidores.

Según la ASU, el recargo tendrá un impacto negativo en las ventas de productos de alto valor, como electrodomésticos, y en el consumo de las compras para Navidad y Año Nuevo.

Días atrás, Caputo ya había criticado al intendente Achával por la decisión de implementar en la Ordenanza Fiscal 2026, en el artículo 66° del “Capítulo XXV Tasa de Protección Ambiental”, la alícuota del 2% para supermercados e hipermercados.

“Mientras en LLA trabajamos para bajar impuestos y hacer más competitiva nuestra industria, los intendentes kirchneristas los suben como si nada. No van a aprender nunca”, posteó en X.