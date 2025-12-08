En vivo Radio La Red
Economía
Luis Caputo
Pilar
Subas

"No compren nada en Pilar": por qué el ministro Luis Caputo lanzó ese mensaje en sus redes

El ministro de Economía reaccionó luego de que el municipio bonaerense de Pilar pusiera en marcha una nueva tasa que afecta a los vecinos.

No compren nada en Pilar: por qué el ministro Luis Caputo lanzó ese mensaje en sus redes

No compren nada en Pilar": por qué el ministro Luis Caputo lanzó ese mensaje en sus redes

El ministro de Economía, Luis Caputo, arremetió este lunes contra el municipio bonaerense de Pilar por la implementación de una nueva tasa municipal que recarga con un 2% el costo de las compras en supermercados.

“No compren nada en Pilar. No avalen el accionar irresponsable de su intendente”, escribió el titular del Palacio de Hacienda en su cuenta de X. El mensaje del ministro buscó exponer públicamente la medida del intendente Federico Achával.

pilar

El incremento aplicado por el gobierno local corresponde a la Tasa de Protección Ambiental, un canon del 2% que comenzó a regir este mes para los supermercados e hipermercados que operan en el municipio.

Hasta ahora, la tasa se calculaba con un monto fijo mediante un sistema de módulos que entre septiembre y noviembre había sido de $69, pero ahora la normativa cambió.

La Ordenanza Fiscal 2026 estableció que la base imponible pasará a ser el importe total de la operación, neto de IVA, y fijó una alícuota del 2%. Esto significa que quien compre en Pilar pagará un 2% más caro.

El ministro respaldó el comunicado de la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), que denunció públicamente la medida. “Muy bien la ASU, es lo que hay que hacer: exponerlos. Que todos sepan quién está verdaderamente a favor y quién está en contra de la gente y de la industria”, subrayó Caputo.

La queja de la asociación apunta a la Tasa de Protección Ambiental, que fija un tributo de 2% a partir de diciembre para las grandes cadenas que operan allí y que tiene impacto en el ticket final en los consumidores.

Según la ASU, el recargo tendrá un impacto negativo en las ventas de productos de alto valor, como electrodomésticos, y en el consumo de las compras para Navidad y Año Nuevo.

Días atrás, Caputo ya había criticado al intendente Achával por la decisión de implementar en la Ordenanza Fiscal 2026, en el artículo 66° del “Capítulo XXV Tasa de Protección Ambiental”, la alícuota del 2% para supermercados e hipermercados.

“Mientras en LLA trabajamos para bajar impuestos y hacer más competitiva nuestra industria, los intendentes kirchneristas los suben como si nada. No van a aprender nunca”, posteó en X.

