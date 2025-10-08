La industria tuvo un desempeño dual en agosto: mostró una suba mensual pero bajó en la comparación anual

Los números de la industria

De las dieciséis divisiones industriales, quince registraron bajas interanuales. Los descensos más marcados se observaron en productos de metal (-18%), prendas de vestir, cuero y calzado (-14,1%), y maquinaria y equipo (-8,9%). Mientras que refinación de petróleo y coque fue la única que mostró crecimiento (+4,9%).

El rubro alimentos y bebidas cayó 2,3% interanual y fue uno de los principales lastres del índice general. La producción de galletitas, productos de panadería y pastas se desplomó 10,5%, acompañada por una menor molienda de trigo, que retrocedió 7% según datos oficiales. También se registró una contracción en bebidas sin alcohol y alcohólicas, con una baja del 10,6%, impulsada por la menor demanda interna y una caída del 15,6% en la elaboración de vino.

En tanto, la categoría yerba mate, té y café registró una contracción del 23,2% por la menor demanda doméstica de café y la caída del 13% en las exportaciones de té, sumado a un recorte del 12,5% en los envíos al mercado interno.