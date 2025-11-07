La industria volvió a retroceder en septiembre mientras la construcción sostuvo el segundo mes en alza

destacada-despidos-sector-textil-e-industria-pagina12.webp

El resto de los sectores que registraron caídas son: “Productos de metal”, 11,8%; “Productos de caucho y plástico”, 11,1%; “Productos textiles”, 20,5%; “Productos minerales no metálicos”, 6,0%; “Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes”, 2,5%; e “Industrias metálicas básicas”, 1,0%.

Qué sectores tuvieron un mejor desempeño en septiembre

Por su parte, mostraron subas las divisiones de “Sustancias y productos químicos”, 2,2%; “Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear”, 7,6%; “Otros equipos, aparatos e instrumentos”, 8,8%; “Maquinaria y equipo”, 4,5%; “Madera, papel, edición e impresión”, 3,1%; “Alimentos y bebidas”, 0,7%; “Muebles y colchones, y otras industrias manufactureras”, 3,5%; “Otro equipo de transporte”, 16,4%; y “Productos de tabaco”, 0,1%.

Cómo le fue a la construcción

La actividad de la construcción volvió a mostrar señales de recuperación en septiembre, con un crecimiento del 0,9% en la serie desestacionalizada respecto de agosto, según informó esta tarde el Indec. Es el segundo incremento mensual consecutivo, luego del avance del 0,4% registrado en agosto.

Construccion.webp La construcción cayó 2,6% en febrero. (Foto: archivo)

De acuerdo con el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC), el sector experimentó además un aumento interanual del 6,8% en comparación con septiembre de 2024. En el acumulado de los primeros nueve meses de 2025, la mejora alcanza el 7,8%, lo que consolida una tendencia de crecimiento sostenido frente al mismo período del año anterior.