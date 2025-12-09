En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Economía
Retenciones
Campo
Anuncio oficial

Retenciones al campo: el Gobierno oficializó una nueva rebaja para el sector agroindustrial

Luis Caputo anunció una medida que había adelantado hace pocos días. Así, atiende el reclamo permanente de los productores agrarios. "Eliminar las retenciones ha sido siempre una prioridad para el presidente Javier Milei", afirmó el ministro.

El Gobierno anunció una nueva disminución en las retenciones al campo. (Foto: A24.com)

El Gobierno anunció una nueva disminución en las retenciones al campo. (Foto: A24.com)
Leé también Prueba superada: el Gobierno consiguió los dólares que quería y reimpone las retenciones al campo
En tres días, el gobierno recaudó 7.000 millones de dólares por las exportaciones del agro, por lo que regresan la retenciones. (foto: A24.com)
  • La soja baja de 26% a 24%
  • Los subproductos de soja, de 24,5% a 22,5%
  • Trigo y cebada, de 9,5% a 7,5%
  • Maíz y sorgo, de 9,5% a 8,5%
  • Girasol, de 5,5% a 4,5%.

El ministro, en su cuenta de X, definió el propósito de la medida: "Eliminar las retenciones ha sido siempre una prioridad para el presidente Javier Milei. Y seguiremos haciendo todo lo posible por alcanzar este objetivo lo antes posible. Ya hemos dado muchos avances concretos en esta dirección y seguiremos haciéndolo, en la medida que las condiciones macroeconómicas así lo permitan".

En el Gobierno remarcaron que la intención es apuntalar la producción, el empleo y el desarrollo regional. La agroindustria es responsable del 60% de las exportaciones argentinas.

Luis Caputo:"Alivio para el sector agroindustrial"

En el mensaje que escribió en su cuenta personal, el ministro sostiene: "Esta baja de retenciones busca mejorar la competitividad de la agroindustria, uno de los motores más potentes de la economía argentina y responsable de cerca del 60% de nuestras exportaciones. De esta manera, reafirmamos nuestra convicción de que el campo argentino seguirá creciendo, generando empleo, impulsando el desarrollo en cada región del país y fortaleciendo la presencia de la Argentina en los mercados del mundo. El camino es claro: menos impuestos, más producción, más oportunidades y trabajo para todos los argentinos".

Ya se había producido la baja de las alícuotas a 0% para economías regionales, productos lácteos, porcinos y otras actividades para impulsar el valor agregado, el desarrollo exportador y la competitividad de las exportaciones.

Según el Gobierno, las anteriores bajas en el nivel de las retenciones fue muy provechoso para el sector. Los datos oficiales dicen que durante 2024, los volúmenes exportados de productos agroindustriales crecieron 56% y el valor total exportado aumentó 26%.

En el período enero-noviembre los principales complejos del campo sumaron u$s30.324 millones, informó la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA) y señaló un récord histórico de toda la serie, muy por encima a los u$s 23.125 millones del mismo período en 2024.

La reducción de las retenciones era ya un reclamo por parte del sector del campo. En la última baja de retenciones a "0", se armó una dura polémica con el sector agropecuario. La medida solo se extendió por 72 horas y con esa "ventana" tan corta, los productores dicen que solo se beneficiaron los sectores concentradores de granos para exportar.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Retenciones Campo
Notas relacionadas
La reacción de los mercados tras el regreso de las retenciones: dólar, riesgo país y acciones argentinas
El Gobierno confirmó que continuará el esquema de retenciones cero para la carne hasta el 31 de octubre
"No compren nada en Pilar": por qué el ministro Luis Caputo lanzó ese mensaje en sus redes
-

Últimas Noticias

Más sobre Economía

Más sobre Economía

Te puede interesar