Retenciones al campo: el Gobierno oficializó una nueva rebaja para el sector agroindustrial

Ya se había producido la baja de las alícuotas a 0% para economías regionales, productos lácteos, porcinos y otras actividades para impulsar el valor agregado, el desarrollo exportador y la competitividad de las exportaciones.

Según el Gobierno, las anteriores bajas en el nivel de las retenciones fue muy provechoso para el sector. Los datos oficiales dicen que durante 2024, los volúmenes exportados de productos agroindustriales crecieron 56% y el valor total exportado aumentó 26%.

En el período enero-noviembre los principales complejos del campo sumaron u$s30.324 millones, informó la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA) y señaló un récord histórico de toda la serie, muy por encima a los u$s 23.125 millones del mismo período en 2024.

La reducción de las retenciones era ya un reclamo por parte del sector del campo. En la última baja de retenciones a "0", se armó una dura polémica con el sector agropecuario. La medida solo se extendió por 72 horas y con esa "ventana" tan corta, los productores dicen que solo se beneficiaron los sectores concentradores de granos para exportar.