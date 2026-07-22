Gran Hermano: a Charlotte Caniggia le hicieron un comentario sobre su cuerpo y tomó una drástica decisión

¿Charlotte Caniggia recibió un fuerte llamado de atención en Gran Hermano?

Charlotte Caniggia construyó una de las amistades más llamativas de su paso por Gran Hermano junto a Sebastián Cola, con quien ingresó al reality hace pocas semanas. Sin embargo, ambos quedaron en el centro de la polémica luego de recibir un llamado de atención de la producción: repetidas veces se comunicaban en inglés dentro de la casa para hacer comentarios sobre sus compañeros o analizar estrategias sin que el resto entendiera. Ante esta situación, El Big intervino directamente y les advirtió que "eso está prohibido", dejando en claro que no pueden mantener conversaciones en otro idioma para evitar que los demás jugadores o el público comprendan lo que dicen.

El episodio generó sorpresa dentro de la casa y despertó preocupación entre los fanáticos, ya que en ediciones anteriores actitudes fuera de reglamento derivaron en sanciones severas. Charlotte y Sebastián solo recibieron una advertencia y siguieron adelante en el juego, consolidándose como uno de los dúos más comentados de esta edición.