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Gran Hermano: a Charlotte Caniggia le hicieron un comentario sobre su cuerpo y tomó una drástica decisión

Fabio Agostini lanzó una polémica opinión sobre la figura de Charlotte Caniggia en Gran Hermano. La reacción de la participante se volvió viral.

22 jul 2026, 15:34
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El 21 de julio, una camada de famosos ingresó a Gran Hermano Generación Dorada y rápidamente se viralizó un clip protagonizado por Daniela Celis y Yipio, en el que hablaron sobre una particular situación que vivió Charlotte Caniggia dentro de la casa.

La participante uruguaya reveló que la hija de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia decidió quitarse la campera y el pantalón de jean oversize que llevaba puestos luego de recibir un comentario de Fabio Agostini relacionado con su figura. Todo comenzó cuando Pestañela le preguntó a Yipio, al ver a Charlotte recorriendo la casa con su particular outfit: "Ay, ¡qué lookete! ¿Ese es el pijama de ella para dormir?".

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Ante la consulta, la comediante uruguaya explicó: "No, se cambió porque Fabio le dijo que le había hablado cuando era rubia y flaca". Luego, Yipio agregó: "Estaba vestida con ropa oversize. Entonces se cambió para que se dé cuenta de que sigue siendo flaca".

La reacción de Daniela Celis no tardó en llegar y expresó su sorpresa: "¡Qué fuerte! Es muy diosa".

¿Charlotte Caniggia recibió un fuerte llamado de atención en Gran Hermano?

Charlotte Caniggia construyó una de las amistades más llamativas de su paso por Gran Hermano junto a Sebastián Cola, con quien ingresó al reality hace pocas semanas. Sin embargo, ambos quedaron en el centro de la polémica luego de recibir un llamado de atención de la producción: repetidas veces se comunicaban en inglés dentro de la casa para hacer comentarios sobre sus compañeros o analizar estrategias sin que el resto entendiera. Ante esta situación, El Big intervino directamente y les advirtió que "eso está prohibido", dejando en claro que no pueden mantener conversaciones en otro idioma para evitar que los demás jugadores o el público comprendan lo que dicen.

El episodio generó sorpresa dentro de la casa y despertó preocupación entre los fanáticos, ya que en ediciones anteriores actitudes fuera de reglamento derivaron en sanciones severas. Charlotte y Sebastián solo recibieron una advertencia y siguieron adelante en el juego, consolidándose como uno de los dúos más comentados de esta edición.

     

 

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