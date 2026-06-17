La inflación mayorista fue de 2,5% en mayo y mostró una fuerte desaceleración respecto de abril

nafta

La desaceleración del indicador se produjo luego del fuerte avance registrado en abril, cuando el comportamiento de los precios estuvo influido por el incremento internacional del petróleo en medio del conflicto en Medio Oriente.

Qué mostraron los otros indicadores mayoristas

Por otra parte, el Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB) registró en mayo un aumento de 2,7%. En ese caso, los productos nacionales avanzaron 2,7%, mientras que los importados subieron 3%.

A su vez, el Índice de Precios Básicos del Productor (IPP) mostró una variación de 2,7% durante el mes. El resultado estuvo impulsado por un incremento de 2,4% en los productos primarios y de 2,8% en los productos manufacturados y la energía eléctrica.