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La inflación mayorista fue de 2,5% en mayo y mostró una fuerte desaceleración respecto de abril

El índice de precios internos al por mayor acumuló en los últimos doce meses un incremento de 34,5%, mientras que en lo que va del año avanzó 14,4%.

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La inflación mayorista mostró una fuerte desaceleración respecto de abril. (Foto: archivo)

La inflación mayorista mostró una fuerte desaceleración respecto de abril. (Foto: archivo)

La inflación mayorista alcanzó el 2,5% en mayo y registró una desaceleración de 2,7 puntos porcentuales en comparación con abril, cuando había marcado 5,2%, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Pese a la baja, el indicador se ubicó por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que durante el mismo mes fue de 2,1%.

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En ese marco, el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) acumuló una suba de 14,4% en los primeros cinco meses del año y de 34,5% en términos interanuales.

inflación mayorista mayo

El organismo explicó que el resultado de mayo estuvo impulsado por un incremento de 2,5% en los productos nacionales y de 3,1% en los productos importados.

Cuáles fueron los rubros que más aumentaron

Dentro de los productos nacionales, las mayores incidencias correspondieron a sustancias y productos químicos, que aportaron 0,65 puntos porcentuales al índice. Detrás se ubicaron energía eléctrica, con 0,25 puntos porcentuales; productos refinados del petróleo, con 0,24; alimentos y bebidas, con 0,22; y petróleo crudo y gas, también con una incidencia de 0,22 puntos.

nafta

La desaceleración del indicador se produjo luego del fuerte avance registrado en abril, cuando el comportamiento de los precios estuvo influido por el incremento internacional del petróleo en medio del conflicto en Medio Oriente.

Qué mostraron los otros indicadores mayoristas

Por otra parte, el Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB) registró en mayo un aumento de 2,7%. En ese caso, los productos nacionales avanzaron 2,7%, mientras que los importados subieron 3%.

A su vez, el Índice de Precios Básicos del Productor (IPP) mostró una variación de 2,7% durante el mes. El resultado estuvo impulsado por un incremento de 2,4% en los productos primarios y de 2,8% en los productos manufacturados y la energía eléctrica.

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