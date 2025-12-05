En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Economía
Riesgo país
Dólar
Tras anuncio de Luis Caputo

Riesgo país, dólar, bonos y acciones: la reacción a la vuelta de Argentina al mercado de deuda

El ministro de Economía confirmó lo que se hablaba en las fuentes financieras. El Gobierno colocará un bono a 4 años para conseguir dólares. Esto marcará el regreso a los mercados financieros de deuda. La reacción internacional.

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
La recepción de los mercados al anuncio del ministro Luis Caputo. (Foto: A24.com)

La recepción de los mercados al anuncio del ministro Luis Caputo. (Foto: A24.com)
Leé también La multinacional que produce Oreo, Terrabusi y Milka suspende a sus empleados por 21 días
Una fábrica de la industria alimentaria suspendió a sus trabajadores. (Foto: Gentileza DH)

El anuncio de "Toto" Caputo hizo que las acciones en Wall Street de las empresas argentinas suban. Lo mismo sucedió con los bonos - aunque tienen otro sistema al que anunció el ministro - y bajó el riesgo país. De todas maneras, el indicador del JP Morgan se ubica en los 613 puntos. Todavía es un número alto. Caputo también consideró que cuando se lance el bono, el riesgo país debería seguir descendiendo.

El bono que más sube es el AL30 con el casi el 1%. En las acciones que cotizan en Wall Street, se destacan Central Puerto con el 2,7% y Banco Galicia con el 2,4%, Loma Negra con el 2,35% e YPF 1,42%. El dólar oficial, del Banco Nación, baja un 0,34% y cotiza a $1.415 para la compra y $1.465 para la venta.

bonos legislacion argentina
Los nuevos bonos del Gobierno estarán sometidos a la jurisdicción nacional y no en Nueva York. (foto: A24.com)

Los nuevos bonos del Gobierno estarán sometidos a la jurisdicción nacional y no en Nueva York. (foto: A24.com)

El regreso al mercado de la deuda, una señal positiva del Gobierno

El bono a 4 años es un paso, pero el jefe del equipo económico habló de otros temas que son importantes como complemento del anuncio del ministro. Si el gobierno logra la reforma impositiva y laboral -algo en lo que hizo hincapié el ministro- el riesgo país debería seguir en un ritmo descendiente. Eso permitirá que, finalmente, el país y sus empresas, puedan retornar a los mercados internacionales.

En este sentido, luego de las declaraciones de Luis Caputo, si el riesgo país baja a menos de los 400 puntos, la tasa de interés estará en un nivel apto para poder endeudarse y pagar los compromisos.

Caputo explicó en A24 que la Argentina, desde hace años, por su pésima situación macroeconómica, está fuera del crédito internacional. Dio esa situación como una de las razones para no haber podido incrementar las reservas. El país debe pagar los vencimientos y no puede refinanciarlos, como hacen las economías de los países en crecimiento. La colocación del bono a 4 años debería ser una señal más de la confianza en el plan económico del Gobierno.

Esto permitirá que se logre un REPO, abreviatura de Repurchase Agreement o acuerdo de recompra, una operación de financiamiento de corto plazo muy usada por bancos centrales, bancos comerciales y actores del mercado. Con el repo se combina préstamo con la garantía de bonos para el que financia. Caputo dijo que espera lograr unos 6.000 millones de dólares para el pago del próximo vencimiento de la deuda.

Los bonos argentinos están todos en verde en Wall Street, con una suba moderada, que en el caso mayor, llega al 2%. La tendencia es similar para las acciones que cotizan en la bolsa de Manhattan, conocidas como ADR. Los bancos y Central Puerto Nuevo son las que más suben, alrededor del 4%.

La clave está en el riesgo país. La llave para volver a tomar créditos del exterior por parte de las empresas argentinas.

El 7 de enero de este año, se ubicó en 561, el nivel más bajo del gobierno libertario. Pero la incertidumbre económica, más la derrota en la provincia de Buenos Aires, hicieron subir ese indicador casi al triple. Marcó 1.442 puntos el 20 de septiembre. La victoria nacional en octubre, tranquilizó al dólar y llevó al riesgo país de nuevo a la baja. Esta semana cierra midiendo en los 620 puntos. Bajó, pero debe perder otro 50%. Al menos, es lo que espera el ministro Luis Caputo.

Roberto Adrián Maidana
Por Roberto Adrián Maidana
Seguir
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Riesgo país Dólar Bono Deuda Externa Luis Caputo
Notas relacionadas
Luis Caputo, en A24: "La Argentina vuelve al mercado de deuda"
La UCA informó que la pobreza bajó al 36,3% en 2025, pero advirtió que la mejora es frágil
El FMI alertó por la meta de reservas y pidió un "camino más ambicioso" en la acumulación de dólares
-

Últimas Noticias

Más sobre Economía

Más sobre Economía

Te puede interesar