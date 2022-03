Lanzan al mercado "Peronio", la criptomoneda argentina "del pueblo"

El objetivo es que se transforme en la primera moneda argentina que permita conservar valor ya que está respaldada en dólares.

El objetivo de "Peronio"

"Peronio busca dar a los usuarios una alternativa de ahorro e inversión más segura que el peso argentino, debido a la volatilidad e inestabilidad que sufre desde hace décadas", indicaron a diversos medios sus desarrolladores.

"El Peronio no tiene nada que ver con que seas peronista o no", aclararon. Y agregaron: "El peso es una moneda que todos los días vale un poco menos. Peronio es mejor, no tiene inflación, está respaldado en dólares y además esos dólares de respaldo generan intereses, por lo que cada vez vale más. Y creo que lo mejor que tiene es que no la maneja ningún político".

Por otro lado, en el sitio web de Peronio, indicaron: “Los Peronios se apreciarán contra el peso argentino al tener respaldo en el dólar (cotización blue) y contra el mismo dólar por los intereses obtenidos Liquidity Pool de Quickswap y el farm de QiDao”.