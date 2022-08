Diálogos con "José Tasa"

-José Tasa: Así es. Pidió disculpas por sus comentarios “agraviantes” en las redes sociales. Esperemos que no cambie su forma de pensar ahora. A decir verdad el trabajo del secretario de Programación Económica cobra relevancia ahora porque el ministro de Economía no es economista. Nadie recuerda quien ocupaba ese cargo con Guzmán, Lavagna o con Dujovne por ejemplo. Ahora seguramente Rubinstein participará de las negociaciones con el FMI. Recuerde que a fin de mes viaja primero el Jefe de Asesores Leonardo Madcur para reunirse con el staff del FMI. Desde el 6 del mes próximo está previsto el viaje de Sergio Massa. Le pidió al embajador Jorge Argüello que le organice reuniones con los ejecutivos de las petroleras que tienen negocios en Vaca Muerta. En septiembre también Alberto Fernández viajará a Nueva York para participar de la reunión anual de Naciones Unidas. También el embajador Arguello está armando una agenda en paralelo. Por si fuera poco viajarán a EE.UU. una delegación de gobernadores también en un mes. Se vuelven a aceitar las relaciones con los Estados Unidos.

-Periodista: Hasta ahora no vimos ningún anuncio serio de recorte del gasto…

-José Tasa: Por lo pronto otra de las tareas de Rubinstein va a ser la preparación del Presupuesto 2023 que debe enviar al Congreso. ¿Respetará las metas acordadas con el FMI para ese año? Por ahora la única decisión del gobierno en materia fiscal es adelantar el cobro de impuestos y postergar gastos. No me gustaría ser proveedor del Estado porque seguramente para tratar de cumplir con el FMI postergarán pagos de gastos. Es una suerte de “vamos viendo” de corto plazo. Veremos cuando informen el resultado del Tesoro mes a mes. El ajuste en tarifas llega tarde y mal. Aún no me queda claro cuándo lo implementarán. Las distribuidoras siguen destacando que no recibieron ningún tipo de información. Estamos a 9 días para que comience septiembre, mes en el que rigen en teoría los aumentos.

-Periodista: ¿Cómo ve a la oposición en este contexto?

-José Tasa: Parece un conventillo por las peleas que ocurren dentro de la alianza. Por lo pronto, Mauricio Macri empieza una serie de viajes que lo mantendrán fuera del país el 70% de los días que restan para cerrar el 2022. En noviembre presentará su libro que incluirá según me contaron anécdotas de su paso por la presidencia de Boca Juniors. Se llamará: "¿Para qué?". Mientras Horacio Rodríguez Larreta sigue de recorrida por provincias los fines de semana. Patricia Bullrich mejora en las encuestas. Igual todos están en función de Macri. Este miércoles hay reunión de la mesa del Pro y todo está en función del ex presidente que sigue muy en contacto con el ex ministro Nicolás Dujovne. Hay una suerte de paralelismo entre el oficialismo y la oposición: todas las definiciones vienen de la mano de los ex presidentes, Cristina Kirchner y Mauricio Macri.

-Periodista: ¿Cómo ve la situación judicial de Cristina Kirchner?

-José Tasa: Complicada. En diciembre, en pleno mundial de Qatar seguramente se va a conocer el fallo por la causa de Vialidad Nacional. Pero me aseguran que se puede reabrir la causa de Hotesur entre octubre y noviembre.

-Periodista: ¿Qué pasó con el “contado con liqui” el viernes?

-José Tasa: Es cierto que hubo compras de Templeton para salirse de su tenencia de pesos en la cual está preso desde 2019. Pero se está dando un fenómeno especial que es que los importadores que no pueden acceder al cambio oficial pagan sus compras al exterior al “contado con liqui”. Es un desdoblamiento de hecho. Obviamente va a generar más inflación en el corto plazo. Recuerde que Cristina avala el ajuste fiscal pero no la devaluación.

-Periodista: ¿Cómo ve el comportamiento de los precios?

-José Tasa: Mal. Creo que hay razones para que suban los precios de todos los colores. La nafta aumentó el viernes, se viene el tarifazo, hay aumento en la base monetaria y rojo cuasifiscal, y por si fuera poco el tipo de cambio oficial sube a una tasa del 5% mensual. No hay magia en esto.