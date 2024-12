Luis Caputo estimó que la inflación rondará el 20% en el 2025

En ese sentido, remarcó: “Decir que íbamos a bajar la inflación minorista de 25% a 2,7% hubiera parecido inédito y se hizo, además de recomponer precios relativos”. El funcionario, a su vez, destacó que la cotización del dólar es más baja que cuando asumió su cargo.

“Es algo que no podía esperar nadie. Incluso bajamos la brecha del 200% a menos del 10%”, agregó. También mencionó que el riesgo país alcanzó niveles mínimos desde 2019 y afirmó que los salarios medidos en dólares están en el máximo de los últimos cinco años.

Asimismo, resaltó que el Merval está en máximos históricos y recuperó un valor de mercado equivalente a US$43.000 millones; mientras que los bonos externos soberanos alcanzaron el valor de US$35.700 millones.

FSBGKCB4BYQHZQOEFTJ5RK7HH4.avif Luis Caputo en la CPAC (Conservative Political Action Conference) que se realiza en Buenos Aires.

Luego, Caputo expresó: “Es gratificante ver que todo lo que hicimos se empieza a manifestar. Como consecuencia de estos cambios, todos los analistas pronostican que la Argentina el año que viene crecerá en el orden del 5%, que es el mayor crecimiento en los últimos 15 años”.

En esa línea, subrayó que en los últimos meses se recuperó el crédito, lo que permitió que muchas empresas puedan “acceder a un financiamiento en tasas de un dígito”. Y sostuvo: “Era algo absolutamente impensado. Pasamos de discutir hiperinflación a que los jóvenes puedan acceder a créditos hipotecarios a 20 o 30 años”.

Para Caputo, Milei se convirtió en un referente mundial

“Con respecto a la herencia recibida, hoy pareciera que estamos en otro país. Tenemos que valorarlo y cuidarlo. No es algo fácil de conseguir, particularmente para un país como Argentina. Estamos muy contentos con lo que hemos conseguido”, puntualizó.

Asimismo, graficó: “Para llegar a esto, el país necesitaba un plan económico integral en lo fiscal, monetario, cambiario y financiero. Todos esos cables se entrecruzan, están interconectados, pero en Argentina todos esos cables estaban pelados. Si se tocaba alguno, podía producir un corto y tener un cimbronazo”.

En otro pasaje, el ministro elogió a Javier Milei y aseguró que sin su “lucha en la batalla cultural”, hubiera sido imposible obtener estos resultados: “Nuestro presidente se convirtió en un referente mundial y es una de las tres voces más respetadas del mundo. Es el presidente preferido del país más importante del mundo”.

“No tengamos miedo de dar la batalla cultural. No se preocupen por las formas, cada uno lo hace como puede. Estamos en un punto de inflexión de la historia de Argentina. No tengan dudas de que vamos a ganar la batalla económica, la política y la cultural también. Argentina va a ser el país más libre y que va a crecer sostenidamente en el mundo por los próximos 30 años”, cerró.