Luis Caputo habló ante empresarios: "No nos vamos a desviar de este curso, la estabilidad vino para quedarse"

En el tradicional encuentro empresario que se celebraba habitualmente en el Hotel Alvear y ahora tiene sede en el Hotel Hilton de Buenos Aires, el titular de Hacienda llegó junto Guillermo Francos.

“Heredamos un país con 15 puntos de déficit consolidado, 5 puntos de déficit fiscal y 10 puntos de déficit cuasi fiscal, un Banco Central literalmente quebrado”, dijo el ministro de Economía al repasar la herencia recibida.

Y prosiguió: “Teníamos 11.500 millones de reservas netas negativas, un vencimiento con el FMI a la semana de haber asumido en el que no estaban los dólares, y un vencimiento con el mercado a un mes en el que tampoco estaban los dólares. No se exagera cuando se dice que era la peor herencia de la historia”.

"Hoy no estamos bien pero, puesto en perspectiva respecto a lo que heredamos, podemos estar más que satisfechos con los resultados obtenidos", añadió.

El almuerzo en el Hotal Hilton. (Foto: Infobae)

El eje central del discurso del Ministro fue su intención de transmitir tranquilidad a los empresarios: "Nosotros no nos vamos a desviar de este curso, la estabilidad vino para quedarse".

También sostuvo que hay muchos empresarios que están especulando en relación a cuándo habrá un nuevo salto el dólar. "No debiera pasar, porque hemos hecho un trabajo que lleva a lo que está pasando", afirmó al respecto.

"No nos votaron la ley, nos quieren voltear el DNU, nos amenazan con no sacar petróleo y demás. Sin embargo, los bonos en all time high y las acciones en precio récord. El mercado está entendiendo que no nos vamos a desviar del camino", aseguró.

Caputo cree que cuando avance la desregulación aumentará el empleo

Y explicó: “El 70% de la gente cree que este Gobierno va a bajar la inflación. La gente es la nueva gobernabilidad, la gente votó un cambio y lo está apoyando”, además de destacar: “ Llegamos con un dólar de 1100 y después de todas las cosas que hicimos sigue en 1100”.

El Ministro explicó que lo primero que buscó el Gobierno fue estabilizar, "bajar la inflación, recomponer el balance del Banco Central, salir del cepo e iniciar un camino de crecimiento". También aseguró que, para crecer y que sea sostenido, es importante la desregulación.

Según su encadenamiento, cuando se avance en la desregulación, va a haber mayor empleo, mejores salarios, crecimiento económico y eso se va a traducir en superávit fiscal. "Logrado el superávit fiscal viene la baja de impuestos. No piensen que estamos tan lejos, eso bien podría estar pasando el año que viene", afirmó.