Luis Caputo: "Lo dijimos desde el primer día, no vamos a devaluar"

Caputo recordó que en noviembre de 2023, el tipo de cambio alcanzó su nivel más alto en la historia porque se trataba del "peor momento económico". En contraste, destacó que actualmente Argentina presenta superávit fiscal, comercial y energético, lo que justifica que el tipo de cambio esté lejos de esos valores históricos.

Bajar impuestos como alternativa a la devaluación

El ministro enfatizó que la solución no pasa por devaluar. "Lo importante es no hacerle creer a la gente que la solución es devaluar; no. La solución es ser más productivo y bajar impuestos. De lo contrario, se vuelve al mismo ciclo: devaluar y aumentar la inflación", señaló.

En cuanto a la baja del impuesto PAIS, consideró que esta medida "mejora el costo argentino y abarata las importaciones", lo cual es clave para que el país pueda exportar más. Además, subrayó que la estrategia de ganar competitividad mediante la devaluación ha llevado a Argentina a sus actuales niveles de pobreza y estancamiento.

Caputo reafirmó el compromiso del gobierno con la reducción de impuestos distorsivos, como las retenciones y el impuesto al débito y crédito, que calificó como "el verdadero lastre" para la economía.

Avances en la asistencia social y desafíos fiscales

Por otro lado, el ministro destacó el aumento en la cobertura de la Asistencia Universal por Hijo y la Tarjeta Alimentar, asegurando que estas prestaciones ahora cubren el 100% de la canasta básica alimentaria. "Los más chicos son los que están en el estrato de pobreza más alto y si no los ayudás ahora, los estás condenando", advirtió.

En cuanto a posibles aumentos en jubilaciones y asistencia social, Caputo reconoció que sería deseable, pero advirtió sobre las limitaciones fiscales: "Para eso hay que achicar el Estado. Las cuentas no dan por todas las medidas que se tomaron en los últimos años".

Finalmente, Caputo resaltó el "cambio monstruoso" que ha experimentado Argentina en el último año sin generar una crisis ni recurrir a ayuda externa. "De donde venimos a donde estamos hoy, tenemos que atesorarlo", concluyó.