Mercado inmobiliario: cómo le fue a la venta de inmuebles en CABA en 2025 y qué se espera para 2026

Qué pasó con las transacciones por crédito hipotecario

El segmento de operaciones con financiamiento hipotecario mostró un comportamiento dispar hacia el final del año. En noviembre se concretaron 888 escrituras con hipoteca, lo que implicó una baja del 21,4% interanual.

Sin embargo, el acumulado de los últimos 12 meses reflejó un fuerte avance, con 13.953 actos, cifra que marca un crecimiento del 179,4% respecto del período previo.

En términos financieros, los créditos hipotecarios mostraron una expansión nominal del 258,8% durante 2025 y alcanzaron un stock de $6,5 billones en diciembre, aunque su peso dentro del financiamiento total del sistema sigue siendo reducido, cercano al 5%. Tras un año de fuerte dinamismo, la colocación de préstamos perdió impulso en el último trimestre, afectada por el aumento de las tasas de interés y un contexto económico más cauteloso.

Los precios y la oferta de inmuebles

En paralelo al mayor nivel de actividad, los precios de los inmuebles continuaron en alza. Un relevamiento de Zonaprop indicó que en noviembre el valor promedio del metro cuadrado en la Ciudad de Buenos Aires alcanzó los 2.450 dólares, con un incremento interanual del 5,4%.

Con esos valores, un departamento de dos ambientes tiene un precio medio de 129.505 dólares, mientras que una unidad de tres ambientes se ubica en torno a los 178.855 dólares.

Del lado de la oferta, el mercado sigue mostrando un stock elevado de propiedades usadas en venta. En diciembre de 2025 se contabilizaron más de 29.000 avisos activos en la Ciudad de Buenos Aires, según Reporte Inmobiliario. Aunque hubo una leve baja mensual, el nivel de publicaciones se mantiene alto desde comienzos del año pasado y refleja una competencia sostenida entre vendedores.

En comparación con diciembre de 2024, cuando había 24.916 unidades en oferta, el crecimiento interanual fue cercano al 18%.