Economía
Mercado
Venta
SEGÚN EL COLEGIO DE ESCRIBANOS PORTEÑO

Mercado inmobiliario: cómo le fue a la venta de inmuebles en CABA en 2025 y qué se espera para 2026

El mercado inmobiliario porteño registró en 2025 un crecimiento del 26,8% en la cantidad de compraventas, con casi 70 mil operaciones, en un año marcado por el mayor movimiento económico.

Tras el regreso de los créditos hipotecarios de los bancos al mercado argentino

Tras el regreso de los créditos hipotecarios de los bancos al mercado argentino, las inmobiliarias volvieron a recibir consultas para comprar propiedades con financiación. (Foto archivo)

El mercado inmobiliario de la Ciudad de Buenos Aires terminó 2025 con un fuerte repunte en la cantidad de operaciones, a pesar de que hacia el cierre del año comenzaron a aparecer señales de enfriamiento en la demanda. De acuerdo con los datos del Colegio de Escribanos porteño, a lo largo del año se concretaron 69.461 compraventas, lo que representa un incremento del 26,8% frente a las 54.770 operaciones registradas en 2024.

Las cifras consolidadas dejan abierta la expectativa de un mayor dinamismo para 2026, especialmente si logra afirmarse la recuperación del crédito hipotecario, que volvió a jugar un rol relevante aunque todavía con una participación acotada dentro del mercado.

Créditos hipotecarios - Préstamos vivienda - Freepik.jpg
Créditos hipotecarios: antes de optar por uno de estos préstamos, es crucial entender sus características y las implicancias que tiene para los argentinos. (Foto Freepik)

En diciembre de 2025 se contabilizaron 7.646 escrituras de compraventa, una cifra que mostró una leve caída interanual del 0,3%, pero que contrastó con el desempeño del mes previo. En relación con noviembre, cuando se habían registrado 5.250 actos, las operaciones crecieron 43,5%, según el informe mensual del Colegio.

El movimiento económico asociado a esas transacciones fue significativamente mayor. El monto total operado alcanzó los $1.175.604 millones, con una suba del 45,6% interanual, impulsada tanto por el mayor volumen de escrituras como por el incremento de los valores promedio. Cada acto de compraventa promedió $153.754.186, equivalentes a 104.412 dólares al tipo de cambio oficial promedio de diciembre. En comparación con el mismo mes de 2024, ese valor aumentó 43,9% en pesos y 2,5% en dólares.

Qué pasó con las transacciones por crédito hipotecario

El segmento de operaciones con financiamiento hipotecario mostró un comportamiento dispar hacia el final del año. En noviembre se concretaron 888 escrituras con hipoteca, lo que implicó una baja del 21,4% interanual.

Sin embargo, el acumulado de los últimos 12 meses reflejó un fuerte avance, con 13.953 actos, cifra que marca un crecimiento del 179,4% respecto del período previo.

En términos financieros, los créditos hipotecarios mostraron una expansión nominal del 258,8% durante 2025 y alcanzaron un stock de $6,5 billones en diciembre, aunque su peso dentro del financiamiento total del sistema sigue siendo reducido, cercano al 5%. Tras un año de fuerte dinamismo, la colocación de préstamos perdió impulso en el último trimestre, afectada por el aumento de las tasas de interés y un contexto económico más cauteloso.

Los precios y la oferta de inmuebles

En paralelo al mayor nivel de actividad, los precios de los inmuebles continuaron en alza. Un relevamiento de Zonaprop indicó que en noviembre el valor promedio del metro cuadrado en la Ciudad de Buenos Aires alcanzó los 2.450 dólares, con un incremento interanual del 5,4%.

Con esos valores, un departamento de dos ambientes tiene un precio medio de 129.505 dólares, mientras que una unidad de tres ambientes se ubica en torno a los 178.855 dólares.

Del lado de la oferta, el mercado sigue mostrando un stock elevado de propiedades usadas en venta. En diciembre de 2025 se contabilizaron más de 29.000 avisos activos en la Ciudad de Buenos Aires, según Reporte Inmobiliario. Aunque hubo una leve baja mensual, el nivel de publicaciones se mantiene alto desde comienzos del año pasado y refleja una competencia sostenida entre vendedores.

En comparación con diciembre de 2024, cuando había 24.916 unidades en oferta, el crecimiento interanual fue cercano al 18%.

