Se separaron Facundo Arana y María Susini tras 19 años juntos: los motivos

"Ellos se muestran juntos porque no hay ningún problema. Están en Mar del Plata. Pero bueno, el amor se terminó. Es una pareja que todo el mundo quiere", sumó, que pese a estar seprados, mantienen la cordialidad.

Por su parte, Ángel de Brito recordó que "el año pasado Arana fue a Bondi y estaba todo bien entre ellos" y que incluso "le preguntó de los rumores de separación".

Cómo fue la historia de amor de Facundo Arana y María Susini

Facundo Arana y María Susini construyeron una historia que comenzó en 2007, cuando se conocieron, y que con el paso de los años se consolidó en una familia numerosa y poco convencional. Se casaron en 2012 y tuvieron tres hijos, India, Yaco y Moro, quienes siempre fueron el eje de su vida cotidiana.

A lo largo de los años, la pareja atravesó distintas dificultades. Hubo momentos de tensión y crisis, pero supieron enfrentarlos con diálogo y apostando a fortalecer el vínculo, siempre priorizando la familia por sobre cualquier ruido externo. Esa manera de transitar los conflictos fue, durante mucho tiempo, una de las marcas de la relación.

En declaraciones recientes, Facundo había hablado con amor y respeto sobre María. Si bien evitaba definiciones grandilocuentes como “el amor de su vida”, sostenía que prefería cuidar el vínculo día a día y que imaginaba envejecer a su lado. Sin embargo, el 22 de enero de 2026 se confirmó la ruptura, marcando el cierre de una etapa que parecía inquebrantable.

Por su parte, Susini había elegido hace tiempo correrse de la exposición mediática y llevar una vida más reservada, una decisión que despertó comentarios pero que nunca fue un obstáculo para la relación. Incluso ahora, con el final del vínculo amoroso, ambos mantienen el mismo perfil bajo con el que siempre cuidaron su intimidad, priorizando el respeto mutuo y el bienestar de la familia que formaron.