Se separaron Facundo Arana y María Susini tras 19 años juntos: los motivos
Facundo Arana y María Susini decidieron cerrar una etapa muy importante de sus vidas y ponerle fin a una relación que se extendió durante casi dos décadas.
22 ene 2026, 21:08
Sorprendente, pero real. Facundo Arana y María Susini decidieron ponerle punto final a la historia de amor que los unió durante casi dos décadas. Después de 19 años juntos, una de las parejas más queridas y discretas del ambiente eligió tomar caminos separados.
A lo largo de los años, construyeron un vínculo sólido, con un perfil bajo que siempre los caracterizó. Fruto de esa relación nacieron sus tres hijos, India, Yaco y Moro, quienes fueron —y siguen siendo— el centro de sus vidas y el mayor sostén de la familia que formaron.
En LAM (América TV), Pepe Ochoa fue quien dio a conocer la inesperada noticia y aportó detalles sobre el trasfondo de la separación. “Lo que logré recopilar de este capítulo es que ellos se quieren mucho, intentaron seguir adelante, pero ya no funcionan como pareja ”, explicó al aire.
Además, el panelista contó cómo la información comenzó a circular en el ambiente: “Ella de a poco comienza a hablar y llegó a mis oídos. Habló mucho del tema en un viaje”.
"Ellos se muestran juntos porque no hay ningún problema. Están en Mar del Plata. Pero bueno, el amor se terminó. Es una pareja que todo el mundo quiere", sumó, que pese a estar seprados, mantienen la cordialidad.
Por su parte, Ángel de Brito recordó que "el año pasado Arana fue a Bondi y estaba todo bien entre ellos" y que incluso "le preguntó de los rumores de separación".
Cómo fue la historia de amor de Facundo Arana y María Susini
Facundo Arana y María Susini construyeron una historia que comenzó en 2007, cuando se conocieron, y que con el paso de los años se consolidó en una familia numerosa y poco convencional. Se casaron en 2012 y tuvieron tres hijos, India, Yaco y Moro, quienes siempre fueron el eje de su vida cotidiana.
A lo largo de los años, la pareja atravesó distintas dificultades. Hubo momentos de tensión y crisis, pero supieron enfrentarlos con diálogo y apostando a fortalecer el vínculo, siempre priorizando la familia por sobre cualquier ruido externo. Esa manera de transitar los conflictos fue, durante mucho tiempo, una de las marcas de la relación.
En declaraciones recientes, Facundo había hablado con amor y respeto sobre María. Si bien evitaba definiciones grandilocuentes como “el amor de su vida”, sostenía que prefería cuidar el vínculo día a día y que imaginaba envejecer a su lado. Sin embargo, el 22 de enero de 2026 se confirmó la ruptura, marcando el cierre de una etapa que parecía inquebrantable.
Por su parte, Susini había elegido hace tiempo correrse de la exposición mediática y llevar una vida más reservada, una decisión que despertó comentarios pero que nunca fue un obstáculo para la relación. Incluso ahora, con el final del vínculo amoroso, ambos mantienen el mismo perfil bajo con el que siempre cuidaron su intimidad, priorizando el respeto mutuo y el bienestar de la familia que formaron.