Dólar estable, tasas al límite: el delicado equilibrio del BCRA que inquieta al mercado

El desafío de fondo ya no es solo acumular reservas. En esta etapa se va ampliando la brecha entre las bandas, por tomar la inflación que supera por el momento la devaluación del 1% mensual anterior. Entonces, el temor de generar inflación al actuar el BCRA en el mercado cambiario es menor o casi nulo. El tema es que cada vez que toma pesos para comprar dólares, luego tiene que "sacarlos" de la plaza para evitar que haya más pesos de los que el gobierno quiere. Por lo tanto, tiene un manejo diario de las tasas, que es el problema de este esquema. No genera inflación, pero las tasas altas -tan altas- complican el ritmo de las inversiones.

El objetivo central es avanzar en la remonetización de la economía, recuperar la demanda real de dinero y devolverle profundidad al sistema financiero. En ese tablero, tres variables concentran la atención: el atesoramiento, el crédito y las necesidades en dólares del Tesoro.

Mientras tanto, las declaraciones finales de Trump en Davos, en las que habló de un acuerdo de largo plazo para Groenlandia y que jamás usará la fuerza militar, rebotaron favorablemente en Wall Street. Mejoró las acciones de empresas argentinas, los bonos y provocó la baja del riesgo país.

El aire fresco de Groenlandia calmó a Wall Street

Trump llegó a Davos con la posesión de Groenlandia como base para la seguridad de Occidente. Pero luego de su discurso de más de una hora, dio un dato que el mundo financiero tomó como un alivio extremo. Con tres patas muy importantes.

Nunca usará la fuerza militar por ese caso

Habló de un acuerdo a largo plazo (Dinamarca seguirá con la posesión del territorio, aunque no lo dijo)

Marcha atrás con la amenaza de más represalias con tarifas y aranceles

Destacamos el último punto porque es lo que más rápido causó alivio en Wall Street. Las trabas comerciales son lo que más afectan a los negocios económicos y financieros. De un plumazo, así como trajo la tormenta, Trump la despejó.

Y en la bolsa de Nueva York, reaccionaron favorablemente. Los bonos argentinos subieron, aunque sea de manera moderada, pero muy efectiva. Los principales cupones de los bonos soberanos están así:

GD30 al 0,5%

AL35 al 0,1%

GD46 al 0,1%

AL30 al 0,1%

GD35 al 0,1%

Y para las acciones que cotizan en la bolsa neoyorquina, también hay buenas noticias. Las más favorecidas, son las acciones del Banco BBVA con 3%, el Banco Supervielle con el 2%, la tecnológica Globant con 3,5 y Edenor con casi 1% arriba.

Riesgo país en baja, pero falta

Es el indicador del banco JP Morgan que refleja el grado de confianza de un país para acceder al crédito privado internacional. Cuanto menor es el número, menores son los intereses que hay que pagar y mayor la facilidad para cumplir en el tiempo. La Argentina tiene vedado este capítulo desde hace años. Es uno de los objetivos del presidente Javier Milei. Con el acuerdo o apoyo del Tesoro de los Estados Unidos, el riesgo país cayó a la mitad, de 1200 a 600 puntos. Mucho, pero tiene que estar por debajo de los 400 puntos. O mejor si se ubica por debajo de los 300 puntos básicos.

Pero este complejo panorama internacional entre EE.UU. y sus aliados hizo que el dólar se estremeciera en los mercados y, al "austarse", la oferta de créditos es menor y entonces el riesgo país volvió a subir un poco. Estaba alrededor de 560 y volvió a acercarse a los 600. La distensión mundial financiera hizo que este jueves el indicador del JP Morgan esté en 563 puntos.

Acumulación de reservas para el Banco Central

Con la tranquilidad de los mercados, local e internacional, el BCRA volvió a incrementar sus reservas. Compró 700 millones de dólares, una buena cifra que, en otros momentos, podría haber hecho variar la cotización. Como ahora la banda se determina por el índice de precios, la brecha entre el piso y el techo es del 8-9%. Más que cómodo para que la entidad compre divisas sin que tengan efecto.

Lo que sí, como ya dijimos, tiene que prestar atención a los pesos que invierte. Para evitar que haya superabundancia. A la agencia Bloomberg, Javier Milei le habló de este tema como objetivo para poder liberar por completo la cotización del dólar. Por ahora, el Central sigue acumulando reservas. El Fondo Monetario Internacional también recibe la fresca brisa de Groenlandia.