Miguel Pesce reveló la razón por la que no se emitirán billetes de mayor denominación

Y detalló que "el sistema material de billetes tiene un costo muy importante de producción y logística; el sistema electrónico es más eficiente y viene creciendo aceleradamente. Entonces, las transacciones que son de mayor volumen deberían hacerse por ese mecanismo".

Enumeró como alternativas posibles el pago por cheque electrónico, las transferencias 3.0, los pagos con tarjeta de débito.

billetes-pesos argentinos-dinero-plata.jpg El adiós a los animales en los billetes argentinos.

Costos de producción e inflación

Ante los argumentos de Pesce, dos puntos quedaron abiertos. Por un lado, se le consultó sobre la posibilidad de tener un periodo de transición que vaya de la mano de bajar los costos de producción con billetes de $5 mil o $10 mil.

En este sentido, el titular del BCRA no lo consideró necesario y fue tajante: "Yo creo que esto esta llevando a que esas transacciones de mayor volumen se realicen a través de los mecanismos electrónicos y no de los billetes materiales".

El segundo punto en cuestión planteado fue si el verdadero motivo de no hacer billetes de mayor denominación respondía a una negativa porque se convalidaría una mayor inflación. "No, no. Esta es la razón, que las transacciones vienen creciendo aceleradamente", aseguró el funcionario.

BILLETES HEROES Y HEROINAS 2022 PRENSA ALTA.jpg

¿Quiénes son los y las protagonistas de los nuevos billetes?

La familia se compondrá por los siguientes billetes: $100, María Eva Duarte de Perón; $200, Martín Miguel de Güemes y Juana Azurduy; $500, María Remedios del Valle y Manuel Belgrano; y $1.000, José de San Martín.

Además de la recuperación de personalidades históricas, en lugar de los animales autóctonos impuestos en 2016, los nuevos billetes volverán a tener su lectura en formato horizontal de ambos lados, a diferencia de los actuales que se leen de forma vertical en su frente.

Los nuevos billetes mantendrán la paleta cromática para cada denominación y conservarán el tamaño de los billetes vigentes, que convivirán con los actuales circulantes hasta su reemplazo por mal estado, según informó el presidente del BCRA.