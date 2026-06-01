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La terrible pelea de Amalia Díaz Guiñazú y el Dr. Capuya en el panel de Moria: "Viejo cho..."

Amalia Díaz Guiñazú y el Dr. Capuya, integrantes del panel de Moria Casán, mantuvieron un picante ida y vuelta a los gritos en pleno estudio.

1 jun 2026, 14:30
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La terrible pelea de Amalia Díaz Guiñazú y el Dr. Capuya en el panel de Moria: Viejo cho...
La terrible pelea de Amalia Díaz Guiñazú y el Dr. Capuya en el panel de Moria: Viejo cho...

La terrible pelea de Amalia Díaz Guiñazú y el Dr. Capuya en el panel de Moria: "Viejo cho..."

En los últimos días se desató un fuerte cruce dentro del panel de Moria Casán y que tiene como protagonistas a Amalia Díaz Guiñazú y el Dr. Guillermo Capuya.

Santiago Sposato contó al aire en Infama (América Tv) de la tensa discusión que se dio entre la periodista y el médico por un teléfono celular.

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Amalia se dio cuenta que le faltaba su teléfono y al preguntar si alguien lo había visto el dr. le comentó que sin querer lo había guardado en el bolsillo al ser idéntico al suyo.

Esta situación derivó en un fuerte enojo de la panelista para su compañero y le habría gritado "viejo cho...". "Tenían un celular muy parecido y él se da cuenta que tenía el de ella en el bolsillo", indicó Sposato.

En Intrusos, Natalie Weber contó que existe otra versión dando vueltas: "Me cuentan desde la producción es que Capuya la habría agarrado del brazo y le había dicho pelotu.. tres veces que por eso ella le contesta viejo cho..", indicó.

Y Daniel Ambrosino comentó que el propio Capuya desmintió esa supuesta reacción para su compañera: "La respusta de Guillermo Capuya con respecto a eso es que miente, estaba lleno de gente y sino que busquen las cámaras de seguridad".

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Qué dijo el Dr. Capuya sobre el tenso cruce con Amalia Díaz Guiñazú

El Dr. Capuya habló en una nota con Intrusos y confirmó el entredicho con su compañera Amalia Díaz Guiñazú en el programa La mañana con Moria.

"Ella tiene un celular igual al mío con silicona negra y tres cámaras y preguntó quién tenía el celular. Me fijé en en bolsillo y se lo devolví y le pedí disculpas y escuché que dijo viejo cho..", comentó el médico.

"Me enojé y empezó una discusión, venía un poco cargado el programa. Fue desagradable, no me gustó el tono", remarcó sobre lo ocurrido.

En ese sentido, Capuya dejó en claro: "Ella se fue de vacaciones y para mí ya está, le bajo los deciveles, no me gustó lo que me dijeron obviamente. No me sorprendió pero son cosas que molestan, espero que quede todo acá".

"La conozco porque somos compañeros y sé que es una chica un poco visceral. Yo disfruto estando con gente que es educada, agradable y respeta los espacios", cerró el Dr. sobre el tenso momento con su compañera.

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