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Las compras del BCRA superaron los U$S 2.100 millones en julio, pero las reservas cerraron el mes en baja

La autoridad monetaria compró u$s46 millones en la última rueda del mes y acumuló adquisiciones por u$s2.162 millones durante julio. Sin embargo, las reservas internacionales retrocedieron u$s1.587 millones en la jornada y cerraron en u$s47.596 millones.

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Las compras del BCRA superaron los U$S 2.100 millones en julio

Las compras del BCRA superaron los U$S 2.100 millones en julio, pero las reservas cerraron el mes en baja. (Foto: archivo)

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) finalizó julio con saldo positivo en el mercado cambiario, aunque las reservas internacionales registraron una fuerte baja en la última jornada del mes. La entidad adquirió U$S 46 millones este viernes en el mercado oficial, en una rueda que movilizó unos U$S 685 millones.

Leé también Las reservas del Banco Central cayeron más de US$ 800 millones por un pago de deuda, pese a nuevas compras de divisas
La autoridad monetaria sumó otros US$34 millones en el mercado cambiario, (Foto: archivo)

Con esa intervención, el organismo acumuló compras por U$S 2.162 millones durante julio y elevó a U$S 13.327 millones el total incorporado en lo que va de 2026. De esta manera, el séptimo mes del año se ubicó entre los más destacados en materia de acumulación de divisas, pese a que sobre el cierre se observó una desaceleración respecto de las operaciones registradas a mediados de mes.

El promedio diario de adquisiciones fue de U$S 103 millones, superior al de junio, cuando había alcanzado los U$S 68 millones, aunque todavía por debajo de los U$S 137 millones de mayo.

El balance mensual mostró dos tendencias contrapuestas. Por un lado, el BCRA logró superar la barrera de los U$S 2.000 millones en compras. Por otro, las intervenciones se redujeron en la última semana, especialmente después de que el martes se interrumpiera una racha de 135 ruedas consecutivas con saldo comprador.

Las reservas perforaron los U$S 48.000 millones

A pesar de las compras realizadas en el mercado, las reservas brutas internacionales cayeron U$S 1.587 millones en la jornada y cerraron en U$S 47.596 millones.

De esta manera, el stock quedó por debajo de los U$S 48.000 millones y se alejó de los U$S 49.001 millones registrados el día anterior. La caída respondió principalmente a movimientos habituales de cierre de mes y al impacto negativo de la valuación de activos.

El dólar oficial profundizó la baja

En el mercado cambiario, la cotización mayorista cayó 0,2% y cerró en $1.485 para la venta, ampliando la distancia respecto del techo de la banda cambiaria.

La baja se produjo en un contexto de debilidad global del dólar y sin una presión significativa derivada del cierre de posiciones de fin de mes, pese a que se trataba de la última rueda en la que las entidades financieras podían ajustar sus tenencias en moneda extranjera correspondientes a julio.

Entre las cotizaciones financieras, el dólar MEP avanzó 0,61% y terminó en $1.517,67, mientras que el contado con liquidación subió 1,57% hasta los $1.581,61. En tanto, el dólar blue descendió 0,32% y cerró en $1.560.

Con estos valores, la brecha entre el dólar informal y el oficial mayorista se ubicó en torno al 5%, mientras que la diferencia entre el contado con liquidación y el tipo de cambio oficial quedó cerca del 4,2%.

El cierre de julio dejó así un escenario mixto para la autoridad monetaria. Mientras logró acumular más de U$S 2.100 millones en compras y mantuvo una presencia activa en el mercado cambiario, las reservas internacionales volvieron a retroceder y finalizaron el mes por debajo de los U$S 48.000 millones.

En pocas palabras

  • BCRA compró u$s46 millones en la última rueda de julio, acumulando u$s2.162 millones en el mes.
  • Las reservas internacionales retrocedieron u$s1.587 millones, cerrando el mes en u$s47.596 millones.
  • El dólar mayorista cayó 0,2% a $1.485, mientras las brechas con los paralelos se mantuvieron acotadas.
Resumen generado por Thinkindot AI
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