Las compras del BCRA superaron los U$S 2.100 millones en julio, pero las reservas cerraron el mes en baja

Las reservas perforaron los U$S 48.000 millones

A pesar de las compras realizadas en el mercado, las reservas brutas internacionales cayeron U$S 1.587 millones en la jornada y cerraron en U$S 47.596 millones.

De esta manera, el stock quedó por debajo de los U$S 48.000 millones y se alejó de los U$S 49.001 millones registrados el día anterior. La caída respondió principalmente a movimientos habituales de cierre de mes y al impacto negativo de la valuación de activos.

El dólar oficial profundizó la baja

En el mercado cambiario, la cotización mayorista cayó 0,2% y cerró en $1.485 para la venta, ampliando la distancia respecto del techo de la banda cambiaria.

La baja se produjo en un contexto de debilidad global del dólar y sin una presión significativa derivada del cierre de posiciones de fin de mes, pese a que se trataba de la última rueda en la que las entidades financieras podían ajustar sus tenencias en moneda extranjera correspondientes a julio.

Entre las cotizaciones financieras, el dólar MEP avanzó 0,61% y terminó en $1.517,67, mientras que el contado con liquidación subió 1,57% hasta los $1.581,61. En tanto, el dólar blue descendió 0,32% y cerró en $1.560.

Con estos valores, la brecha entre el dólar informal y el oficial mayorista se ubicó en torno al 5%, mientras que la diferencia entre el contado con liquidación y el tipo de cambio oficial quedó cerca del 4,2%.

El cierre de julio dejó así un escenario mixto para la autoridad monetaria. Mientras logró acumular más de U$S 2.100 millones en compras y mantuvo una presencia activa en el mercado cambiario, las reservas internacionales volvieron a retroceder y finalizaron el mes por debajo de los U$S 48.000 millones.