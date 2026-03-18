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Nuevos créditos hipotecarios en la Ciudad: montos y requisitos con tasa subsidiada para la clase media

El gobierno porteño anunció préstamos para la primera vivienda con una tasa del 7,5%, por debajo del mercado. Apuntan a facilitar el acceso al crédito con cuotas similares a un alquiler.

Créditos hipotecarios en la Ciudad: cómo son las nuevas líneas con tasa subsidiada para la clase media

Créditos hipotecarios en la Ciudad: cómo son las nuevas líneas con tasa subsidiada para la clase media

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, presentó una nueva línea de créditos hipotecarios destinada a sectores medios, con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda propia en la Ciudad de Buenos Aires.

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La principal novedad es la tasa subsidiada del 7,5% + UVA, por debajo de los valores actuales del mercado, que rondan el 9,5%. La diferencia será cubierta por el Estado porteño, que absorberá dos puntos porcentuales para abaratar el financiamiento.

Según explicaron desde el Gobierno, la iniciativa busca que las cuotas sean comparables a un alquiler, una de las principales barreras para quienes hoy no logran acceder a un crédito.

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Créditos hipotecarios en la Ciudad: a quiénes están dirigidos

La línea apunta a quienes buscan comprar su primera vivienda dentro de la Ciudad. Entre los requisitos principales se destacan:

  • Propiedades de hasta 80 m² cubiertos
  • Valor máximo de US$ 2.800 por metro cuadrado
  • Financiación de hasta el 75% del valor del inmueble (65% con garante)

Además, la cuota inicial no podrá superar el 25% de los ingresos familiares, con el objetivo de evitar niveles de endeudamiento elevados.

Como referencia, por cada $10 millones solicitados a 20 años, la cuota inicial será cercana a $80.600, con ingresos requeridos desde $322.000.

Cómo se financiará el programa

Para sostener esta política, el Ejecutivo porteño resolvió redirigir recursos del Instituto de Vivienda de la Ciudad, que hasta ahora se destinaban a programas habitacionales en villas, hacia el financiamiento de créditos.

También se prevé utilizar fondos provenientes del Banco Ciudad y avanzar con la concesión de medios públicos para reforzar el esquema.

“Queremos que el acceso a la vivienda deje de ser un privilegio y vuelva a ser una posibilidad real para quienes trabajan y hacen un esfuerzo todos los días”, sostuvo Macri durante el anuncio.

Cómo acceder a los créditos hipotecarios

Los créditos ya están disponibles a través del Banco Ciudad, tanto en sucursales como en canales digitales, incluyendo su asistente virtual.

La línea se suma a otras opciones vigentes, pero con una tasa más baja, lo que la posiciona como una de las principales apuestas del Gobierno porteño para reactivar el crédito hipotecario y ampliar el acceso a la vivienda en la Ciudad.

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