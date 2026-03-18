Nuevos créditos hipotecarios en la Ciudad: montos y requisitos con tasa subsidiada para la clase media

Propiedades de hasta 80 m² cubiertos

Valor máximo de US$ 2.800 por metro cuadrado

Financiación de hasta el 75% del valor del inmueble (65% con garante)

Además, la cuota inicial no podrá superar el 25% de los ingresos familiares, con el objetivo de evitar niveles de endeudamiento elevados.

Como referencia, por cada $10 millones solicitados a 20 años, la cuota inicial será cercana a $80.600, con ingresos requeridos desde $322.000.

Cómo se financiará el programa

Para sostener esta política, el Ejecutivo porteño resolvió redirigir recursos del Instituto de Vivienda de la Ciudad, que hasta ahora se destinaban a programas habitacionales en villas, hacia el financiamiento de créditos.

También se prevé utilizar fondos provenientes del Banco Ciudad y avanzar con la concesión de medios públicos para reforzar el esquema.

“Queremos que el acceso a la vivienda deje de ser un privilegio y vuelva a ser una posibilidad real para quienes trabajan y hacen un esfuerzo todos los días”, sostuvo Macri durante el anuncio.

Cómo acceder a los créditos hipotecarios

Los créditos ya están disponibles a través del Banco Ciudad, tanto en sucursales como en canales digitales, incluyendo su asistente virtual.

La línea se suma a otras opciones vigentes, pero con una tasa más baja, lo que la posiciona como una de las principales apuestas del Gobierno porteño para reactivar el crédito hipotecario y ampliar el acceso a la vivienda en la Ciudad.