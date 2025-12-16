Plazo fijo: qué banco me paga más por depositar $ 500.000 a 30 días

Desde entonces, los bancos ajustan sus rendimientos casi a diario, dependiendo del perfil del cliente, el canal de contratación (presencial u online) y el monto invertido. En este contexto, el ahorrista dejó de ser un actor pasivo y pasó a tener un rol más activo: comparar, calcular y decidir.

Cuánto paga el plazo fijo a 30 días banco por banco

Según la tabla comparativa del BCRA, estas son las tasas efectivas mensuales que ofrecen las entidades para un plazo fijo tradicional a 30 días, junto con el rendimiento estimado para una inversión de $500.000:

Banco Nación : 1,875 % – $ 9.375

Santander : 1,75 % – $ 8.750

Banco Galicia : 1,75 % – $ 8.750

Banco Provincia de Buenos Aires : 1,8333333 % – $ 9.166,7

BBVA : 1,75 % – $ 8.750

Banco Macro : 2 % – $ 10.000

Banco Credicoop : 1,9166667 % – $ 9.583,3

ICBC : 1,9583333 % – $ 9.791,7

Banco Ciudad : 1,7083334 % – $ 8.541,7

Banco Bica : 2,1666666 % – $ 10.833,3

Banco CMF : 2,25 % – $ 11.250

Banco Comafi : 1,8333333 % – $ 9.166,7

Banco de Corrientes : 2 % – $ 10.000

Banco Provincia de Córdoba : 2,0833334 % – $ 10.416,7

Banco de Chubut : 1,9583333 % – $ 9.791,7

Banco del Sol : 2 % – $ 10.000

Banco Dino : 1,8333333 % – $ 9.166,7

Banco Hipotecario : 1,8333333 % – $ 9.166,7

Banco Julio : 2,2083333 % – $ 11.041,7

Banco Masventas : 1,9166667 % – $ 9.583,3

Banco Meridian : 2,25 % – $ 11.250

Banco Tierra del Fuego : 2,0833334 % – $ 10.416,7

Banco Voii : 2,25 % – $ 11.250

Bibank : 2,1666666 % – $ 10.833,3

Crédito Regional Compañía Financiera: 2,2916667 % – $ 11.458,3

La diferencia entre el banco que menos paga y el que más paga supera los $2.700 en solo 30 días, un dato que cobra relevancia cuando se proyecta a lo largo de todo un año.

TNA y TEA: cuánto rinde realmente un plazo fijo anual

Más allá del rendimiento mensual, los especialistas recomiendan observar la Tasa Nominal Anual (TNA) y, especialmente, la Tasa Efectiva Anual (TEA), que refleja el interés real considerando la capitalización.

Estas son las tasas vigentes:

Banco Nación : TNA 22,5 % – TEA 24,97 %

Santander : TNA 21 % – TEA 23,14 %

Banco Galicia : TNA 21 % – TEA 23,14 %

Banco Provincia de Buenos Aires : TNA 22 % – TEA 24,36 %

BBVA : TNA 21 % – TEA 23,14 %

Banco Macro : TNA 24 % – TEA 26,82 %

Banco Credicoop : TNA 23 % – TEA 25,58 %

ICBC : TNA 23,5 % – TEA 26,20 %

Banco Ciudad : TNA 20,5 % – TEA 22,54 %

Banco Bica : TNA 29,33 % – TEA 29,33 %

Banco CMF : TNA 27 % – TEA 30,60 %

Banco Comafi : TNA 22 % – TEA 24,36 %

Banco de Corrientes : TNA 24 % – TEA 26,82 %

Banco Provincia de Córdoba : TNA 25 % – TEA 28,07 %

Banco de Chubut : TNA 23,5 % – TEA 26,20 %

Banco del Sol : TNA 24 % – TEA 26,82 %

Banco Dino : TNA 22 % – TEA 24,36 %

Banco Hipotecario : TNA 22 % – TEA 24,36 %

Banco Julio : TNA 26,5 % – TEA 29,96 %

Banco Masventas : TNA 23 % – TEA 25,58 %

Banco Meridian : TNA 27 % – TEA 30,60 %

Banco Tierra del Fuego : TNA 25 % – TEA 28,07 %

Banco Voii : TNA 27 % – TEA 30,60 %

Bibank : TNA 26 % – TEA 29,33 %

Crédito Regional Compañía Financiera: TNA 27,5 % – TEA 31,24 %

Aquí se observa que las entidades más chicas y financieras regionales lideran el ranking, mientras que los bancos tradicionales suelen ofrecer tasas más conservadoras.

Qué es un plazo fijo y por qué sigue siendo elegido

El plazo fijo es un instrumento de inversión mediante el cual una persona deposita dinero en un banco por un período determinado, a cambio de un interés previamente pactado. Es una opción simple, previsible y de bajo riesgo, ideal para quienes priorizan la seguridad por sobre la rentabilidad.

Su principal desventaja es la falta de liquidez, ya que el dinero queda inmovilizado hasta el vencimiento. No obstante, en contextos de inflación moderada o en desaceleración, sigue siendo una alternativa válida para evitar la pérdida total del poder adquisitivo.

Tipos de plazo fijo disponibles en Argentina

En el sistema financiero argentino existen diversas modalidades:

Plazo fijo tradicional : el más común, generalmente a 30 días.

Plazo fijo UVA : ajusta su capital por inflación según el IPC. Tiene un plazo mínimo de 90 días, aunque puede precancelarse.

Plazo fijo electrónico : se constituye de forma online y suele ofrecer mejores tasas.

Plazos fijos especiales: destinados a jubilados, grandes montos o clientes preferenciales.

El plazo fijo UVA es el preferido por quienes buscan protegerse directamente contra la inflación, aunque exige mayor paciencia y tolerancia al riesgo regulatorio.