Economía
Plazo fijo
Banco Central
16 DE DICIEMBRE

Plazo fijo: qué banco me paga más por depositar $ 500.000 a 30 días

Desde marzo de 2024, los bancos dejaron de estar obligados a ofrecer un piso común para los rendimientos de los plazos fijos tradicionales, lo que dio inicio a una nueva etapa de competencia abierta entre las entidades para captar depósitos.

La decisión del Banco Central de la República Argentina (BCRA) de eliminar la regulación sobre las tasas mínimas de interés marcó un punto de inflexión en el mercado financiero local. Desde marzo de 2024, los bancos dejaron de estar obligados a ofrecer un piso común para los rendimientos de los plazos fijos tradicionales, lo que dio inicio a una nueva etapa de competencia abierta entre las entidades para captar depósitos.

El BCRA y cambios para poder acumular reservas, aunque el dólar seguirá a la inflación. (Foto: A24.com) 

En un país atravesado por altos niveles de inflación, volatilidad cambiaria y pérdida del poder adquisitivo, el plazo fijo continúa siendo una de las herramientas más utilizadas por los pequeños y medianos ahorristas. Sin embargo, el nuevo escenario exige mayor información y análisis, ya que las diferencias entre lo que paga un banco y otro pueden traducirse en miles de pesos de ganancia o pérdida a lo largo del año.

Este martes 16 de diciembre, las tasas ofrecidas por las principales entidades financieras del país muestran una dispersión significativa, tanto en el rendimiento mensual como en la Tasa Nominal Anual (TNA) y la Tasa Efectiva Anual (TEA). Con ese panorama, surge una pregunta clave: ¿qué banco conviene elegir hoy para hacer un plazo fijo?

El fin de las tasas mínimas y la nueva competencia bancaria

Hasta comienzos de 2024, el BCRA fijaba tasas mínimas obligatorias para los plazos fijos, lo que generaba un esquema relativamente homogéneo. La eliminación de esa normativa buscó otorgar mayor libertad al sistema financiero, incentivar la competencia y permitir que cada entidad defina su estrategia según su necesidad de liquidez.

Desde entonces, los bancos ajustan sus rendimientos casi a diario, dependiendo del perfil del cliente, el canal de contratación (presencial u online) y el monto invertido. En este contexto, el ahorrista dejó de ser un actor pasivo y pasó a tener un rol más activo: comparar, calcular y decidir.

Cuánto paga el plazo fijo a 30 días banco por banco

Según la tabla comparativa del BCRA, estas son las tasas efectivas mensuales que ofrecen las entidades para un plazo fijo tradicional a 30 días, junto con el rendimiento estimado para una inversión de $500.000:

  • Banco Nación: 1,875 % – $ 9.375

  • Santander: 1,75 % – $ 8.750

  • Banco Galicia: 1,75 % – $ 8.750

  • Banco Provincia de Buenos Aires: 1,8333333 % – $ 9.166,7

  • BBVA: 1,75 % – $ 8.750

  • Banco Macro: 2 % – $ 10.000

  • Banco Credicoop: 1,9166667 % – $ 9.583,3

  • ICBC: 1,9583333 % – $ 9.791,7

  • Banco Ciudad: 1,7083334 % – $ 8.541,7

  • Banco Bica: 2,1666666 % – $ 10.833,3

  • Banco CMF: 2,25 % – $ 11.250

  • Banco Comafi: 1,8333333 % – $ 9.166,7

  • Banco de Corrientes: 2 % – $ 10.000

  • Banco Provincia de Córdoba: 2,0833334 % – $ 10.416,7

  • Banco de Chubut: 1,9583333 % – $ 9.791,7

  • Banco del Sol: 2 % – $ 10.000

  • Banco Dino: 1,8333333 % – $ 9.166,7

  • Banco Hipotecario: 1,8333333 % – $ 9.166,7

  • Banco Julio: 2,2083333 % – $ 11.041,7

  • Banco Masventas: 1,9166667 % – $ 9.583,3

  • Banco Meridian: 2,25 % – $ 11.250

  • Banco Tierra del Fuego: 2,0833334 % – $ 10.416,7

  • Banco Voii: 2,25 % – $ 11.250

  • Bibank: 2,1666666 % – $ 10.833,3

  • Crédito Regional Compañía Financiera: 2,2916667 % – $ 11.458,3

La diferencia entre el banco que menos paga y el que más paga supera los $2.700 en solo 30 días, un dato que cobra relevancia cuando se proyecta a lo largo de todo un año.

TNA y TEA: cuánto rinde realmente un plazo fijo anual

Más allá del rendimiento mensual, los especialistas recomiendan observar la Tasa Nominal Anual (TNA) y, especialmente, la Tasa Efectiva Anual (TEA), que refleja el interés real considerando la capitalización.

Estas son las tasas vigentes:

  • Banco Nación: TNA 22,5 % – TEA 24,97 %

  • Santander: TNA 21 % – TEA 23,14 %

  • Banco Galicia: TNA 21 % – TEA 23,14 %

  • Banco Provincia de Buenos Aires: TNA 22 % – TEA 24,36 %

  • BBVA: TNA 21 % – TEA 23,14 %

  • Banco Macro: TNA 24 % – TEA 26,82 %

  • Banco Credicoop: TNA 23 % – TEA 25,58 %

  • ICBC: TNA 23,5 % – TEA 26,20 %

  • Banco Ciudad: TNA 20,5 % – TEA 22,54 %

  • Banco Bica: TNA 29,33 % – TEA 29,33 %

  • Banco CMF: TNA 27 % – TEA 30,60 %

  • Banco Comafi: TNA 22 % – TEA 24,36 %

  • Banco de Corrientes: TNA 24 % – TEA 26,82 %

  • Banco Provincia de Córdoba: TNA 25 % – TEA 28,07 %

  • Banco de Chubut: TNA 23,5 % – TEA 26,20 %

  • Banco del Sol: TNA 24 % – TEA 26,82 %

  • Banco Dino: TNA 22 % – TEA 24,36 %

  • Banco Hipotecario: TNA 22 % – TEA 24,36 %

  • Banco Julio: TNA 26,5 % – TEA 29,96 %

  • Banco Masventas: TNA 23 % – TEA 25,58 %

  • Banco Meridian: TNA 27 % – TEA 30,60 %

  • Banco Tierra del Fuego: TNA 25 % – TEA 28,07 %

  • Banco Voii: TNA 27 % – TEA 30,60 %

  • Bibank: TNA 26 % – TEA 29,33 %

  • Crédito Regional Compañía Financiera: TNA 27,5 % – TEA 31,24 %

Aquí se observa que las entidades más chicas y financieras regionales lideran el ranking, mientras que los bancos tradicionales suelen ofrecer tasas más conservadoras.

Qué es un plazo fijo y por qué sigue siendo elegido

El plazo fijo es un instrumento de inversión mediante el cual una persona deposita dinero en un banco por un período determinado, a cambio de un interés previamente pactado. Es una opción simple, previsible y de bajo riesgo, ideal para quienes priorizan la seguridad por sobre la rentabilidad.

Su principal desventaja es la falta de liquidez, ya que el dinero queda inmovilizado hasta el vencimiento. No obstante, en contextos de inflación moderada o en desaceleración, sigue siendo una alternativa válida para evitar la pérdida total del poder adquisitivo.

Tipos de plazo fijo disponibles en Argentina

En el sistema financiero argentino existen diversas modalidades:

  • Plazo fijo tradicional: el más común, generalmente a 30 días.

  • Plazo fijo UVA: ajusta su capital por inflación según el IPC. Tiene un plazo mínimo de 90 días, aunque puede precancelarse.

  • Plazo fijo electrónico: se constituye de forma online y suele ofrecer mejores tasas.

  • Plazos fijos especiales: destinados a jubilados, grandes montos o clientes preferenciales.

El plazo fijo UVA es el preferido por quienes buscan protegerse directamente contra la inflación, aunque exige mayor paciencia y tolerancia al riesgo regulatorio.

