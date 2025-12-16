En vivo Radio La Red
Economía
CAMBIOS

Renunció el titular de ARCA, Juan Pazo, y lo reemplaza Andrés Vázquez

El cambio fue anunciado por el Ministerio de Economía. El funcionario indicó que su renuncia tiene que ver con la intención de volver al sector privado.

Renunció el titular de ARCA, Juan Pazo, y lo reemplaza Andrés Vázquez

Juan Pazo presentó su renuncia al cargo de director ejecutivo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). En su reemplazo asumirá Andrés Vázquez, actual titular de la Dirección General Impositiva (DGI).

La salida del funcionario fue informada este lunes por el Ministerio de Economía, a través de un comunicado oficial en el que se señaló que la decisión responde a su intención de regresar al ámbito privado.

De acuerdo con el texto, Pazo le comunicó su determinación al ministro de Economía, Luis Caputo, y dejó el puesto que ocupaba desde el 11 de diciembre de 2024, hace poco más de un año.

El comunicado precisó además que el exdirector de ARCA continuará colaborando con Caputo, aportando su visión para impulsar la actividad privada y el crecimiento de la economía argentina.

Desde la cartera económica destacaron las “grandes y profundas transformaciones” implementadas durante su gestión, entre las que mencionaron la simplificación de regímenes informativos, la puesta en marcha del IVA Simple, el Régimen Simplificado de Ganancias y el impulso del proyecto de Ley de Inocencia Fiscal, actualmente incluido en el temario de las sesiones extraordinarias del Congreso.

En paralelo, el Ministerio confirmó que Andrés Vázquez asumirá al frente del organismo y subrayó que su designación garantiza la continuidad de las políticas tributarias y aduaneras impulsadas por el presidente Javier Milei y el ministro Caputo.

