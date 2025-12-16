Renunció el titular de ARCA, Juan Pazo, y lo reemplaza Andrés Vázquez

Desde la cartera económica destacaron las “grandes y profundas transformaciones” implementadas durante su gestión, entre las que mencionaron la simplificación de regímenes informativos, la puesta en marcha del IVA Simple, el Régimen Simplificado de Ganancias y el impulso del proyecto de Ley de Inocencia Fiscal, actualmente incluido en el temario de las sesiones extraordinarias del Congreso.

En paralelo, el Ministerio confirmó que Andrés Vázquez asumirá al frente del organismo y subrayó que su designación garantiza la continuidad de las políticas tributarias y aduaneras impulsadas por el presidente Javier Milei y el ministro Caputo.