El riesgo país opera debajo de los 600 puntos y el dólar oficial sube tras las nuevas medidas del BCRA

Si la inflación no vuelve a bajar, el Gobierno y el BCRA podrán comprar más dólares para incrementar las reservas. Pero la capacidad de compra del salario, si no sigue a la inflación, se resentirá con relación al dólar.

En el inicio de este día martes, el dólar oficial subió $15. Cerró a $1.465 y esta mañana llegó a 1.480 pesos. El blue cerró a $1.480 y este martes está a 1.495 pesos

Dólar para reservas y siguiendo a la inflación

Hasta el 15 de abril, el dólar en su cotización oficial estuvo con un atraso que se debía a una devaluación controlada del 1% mensual. A partir de esa fecha se pasó a las bandas cambiarias, sin intervención del Central, salvo que perforara por el techo o por el piso. El cambió implico que se acortaran las brechas y produjo algo atípico en la historia cambiaria argentina.

En lo que va del año, el dólar oficial (BNA) ha subido más en porcentaje que el dólar blue. Esto que es atípico se explica por la política de bandas cambiarias vigente desde abril de 2025, que comprimió la brecha entre tipos de cambio y limitó la divergencia entre tasas oficial y paralelo.

Pero el cambio anunciado hace que el dólar ya no tenga atraso con la inflación. O muy poco, porque seguirá su ritmo pero con un mes de diferencia. Así, el Banco Central espera comprar divisas y destinarlas a las reservas sin provocar inflación. Es un cálculo que tiene su riesgo, porque todos los compradores, desde el pequeño ahorrista hasta los grandes inversores, Sabrán un mes antes, cuál será el ritmo de devaluación del dólar, cada vez que el INDEC de a conocer la inflación oficial.

El presidente Javier Milei dijo que como el fenómeno inflacionario lleva 18 meses cortarlo, a mediados de 2026, debería ser un recuerdo por el plan que implementó. Sin embargo, las tasas de noviembre, 2,5% y la esperada en diciembre, dan un arrastre que hacen difícil una inflación "0" en julio o agosto.

Dólar oficial, dólar blue e inflación

Hasta ahora, el cuadro de partida para las nuevas medidas es el siguiente:

2025: de 2° enero al 16 diciembre

Dólar Blue 20%

Dólar BNA 40%

Inflación: 31,4%

Entonces, si la divisa se adecuará a lo que marque la inflación, no se podrá hablar más de atraso. Pero la suba puede ser mayor de lo que ocurre hasta ahora. Por el momento, la reacción se puede considerar positiva en los mercados: a partir del 1° de enero de 2026, las bandas de flotación se ajustarán por la inflación mensual, informada por INDEC y se dio a conocer un programa de acumulación de reservas internacionales con un techo de 5% del volumen operado diario.

Como resultado, el Merval en dólares subió 1,8%, y el riesgo país podría cerrar este día por debajo de los 600 puntos, como se encuentra ahora. Otra pregunta, diferente claro, es que pasará con los salarios, en relación a la inflación y el dólar.