Atropelló y mató a una mujer, acomodó la moto y escapó sin ayudarla

La familia de Raquel comenzó una búsqueda de nuevas grabaciones y testigos que permitan reconstruir el recorrido que realizó el conductor después de escapar. Amigos y familiares recorrieron las inmediaciones en busca de más cámaras y en ese relevamiento detectaron que un lubricentro ubicado en una esquina cercana podría contar con otro registro que ayude a establecer por dónde huyó el motociclista.

Buscan identificar al motociclista que atropelló y mató a Raquel Ferreira

Uno de los principales obstáculos de la investigación es la calidad de las imágenes. Según explicó Lucas, intentaron mejorar y ampliar el video con distintas herramientas tecnológicas, pero el conductor llevaba una máscara de tela que le cubría parte del rostro y un casco abierto.

La familia también busca determinar la patente de la moto. El hijo de la víctima sostuvo que el vehículo aparentemente tenía dominio colocado, aunque el ángulo de la cámara impide distinguir los números y letras.

A esa dificultad se suma la falta de cámaras en varias cuadras de Villa Luzuriaga. Por ese motivo, los investigadores buscan registros de viviendas, fábricas y comercios que permitan reconstruir el trayecto realizado por el sospechoso. “Lo primero, que sepa lo que causó”, expresó Lucas al ser consultado sobre qué le diría al motociclista.

La víctima fue Raquel Isabel Ferreira, una vecina de la zona. (Foto: captura)

La causa por la muerte de Raquel Ferreira

La investigación quedó a cargo del fiscal Matías Marando, de la UFI N° 12 de La Matanza, quien ordenó realizar un seguimiento de las cámaras de seguridad de la zona para intentar identificar al conductor.

El expediente fue caratulado como homicidio culposo agravado por la omisión de auxilio. Hasta el momento, el motociclista continúa sin ser identificado.

Las autoridades solicitaron que cualquier persona que pueda aportar información se comunique al 911 o se presente, bajo reserva de identidad, en la sede de la Fiscalía, ubicada en Hipólito Yrigoyen 2181, San Justo.