En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Atropello
Moto
La Matanza

Atropelló y mató a una mujer, acomodó la moto y escapó sin ayudarla

Raquel Isabel Ferreira volvía de hacer las compras cuando fue embestida en una esquina de La Matanza. Una cámara de seguridad registró lo ocurrido.

Atropelló y mató a una mujer

Atropelló y mató a una mujer, acomodó la moto y escapó. (Foto: captura)

Una mujer de 66 años murió tras ser atropellada por un motociclista en Villa Luzuriaga, partido de La Matanza. Después del impacto, el conductor cayó al asfalto, se levantó, acomodó la moto y escapó sin asistir a la víctima. La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad y ahora la Justicia intenta identificar al sospechoso.

Leé también Desenlace fatal: una adolescente de 17 años salía de bailar y la atropelló un auto
Tragedia en Córdoba: una adolescente de 17 años murió tras ser atropellada cuando salía de bailar

La víctima fue identificada como Raquel Isabel Ferreira, una vecina de la zona que vivía a pocas cuadras del lugar. El hecho ocurrió el lunes 21 de septiembre, minutos antes de las 20, en la esquina de Thames y Guido Spano, cuando la mujer regresaba a su casa después de hacer las compras.

Tras el impacto, Ferreira quedó tendida sobre el asfalto. Personas que se encontraban en la zona se acercaron para auxiliarla y posteriormente fue trasladada de urgencia a un centro de salud. Sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, murió horas después.

Una cámara de seguridad registró lo ocurrido inmediatamente después del choque. En las imágenes se observa al motociclista incorporarse luego de caer sobre la calle, levantar su vehículo y abandonar el lugar sin acercarse a la mujer.

La familia de Raquel comenzó una búsqueda de nuevas grabaciones y testigos que permitan reconstruir el recorrido que realizó el conductor después de escapar. Amigos y familiares recorrieron las inmediaciones en busca de más cámaras y en ese relevamiento detectaron que un lubricentro ubicado en una esquina cercana podría contar con otro registro que ayude a establecer por dónde huyó el motociclista.

Buscan identificar al motociclista que atropelló y mató a Raquel Ferreira

Uno de los principales obstáculos de la investigación es la calidad de las imágenes. Según explicó Lucas, intentaron mejorar y ampliar el video con distintas herramientas tecnológicas, pero el conductor llevaba una máscara de tela que le cubría parte del rostro y un casco abierto.

La familia también busca determinar la patente de la moto. El hijo de la víctima sostuvo que el vehículo aparentemente tenía dominio colocado, aunque el ángulo de la cámara impide distinguir los números y letras.

A esa dificultad se suma la falta de cámaras en varias cuadras de Villa Luzuriaga. Por ese motivo, los investigadores buscan registros de viviendas, fábricas y comercios que permitan reconstruir el trayecto realizado por el sospechoso. “Lo primero, que sepa lo que causó”, expresó Lucas al ser consultado sobre qué le diría al motociclista.

La víctima fue Raquel Isabel Ferreira, una vecina de la zona. (Foto: captura)

La víctima fue Raquel Isabel Ferreira, una vecina de la zona. (Foto: captura)

La causa por la muerte de Raquel Ferreira

La investigación quedó a cargo del fiscal Matías Marando, de la UFI N° 12 de La Matanza, quien ordenó realizar un seguimiento de las cámaras de seguridad de la zona para intentar identificar al conductor.

El expediente fue caratulado como homicidio culposo agravado por la omisión de auxilio. Hasta el momento, el motociclista continúa sin ser identificado.

Las autoridades solicitaron que cualquier persona que pueda aportar información se comunique al 911 o se presente, bajo reserva de identidad, en la sede de la Fiscalía, ubicada en Hipólito Yrigoyen 2181, San Justo.

En pocas palabras

  • Mujer de 66 años: Fue atropellada y murió en La Matanza tras ser embestida por un motociclista.
  • Motociclista prófugo: El conductor escapó del lugar sin asistir a la víctima, huyendo a pesar de caerse.
  • Investigación en curso: Buscan identificar al conductor a través de cámaras de seguridad y testimonios, pero el rostro está oculto y la patente no se distingue.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Atropello Moto La Matanza
Notas relacionadas
Un adolescente de 13 años escapaba tras ser acusado de un robo y terminó atropellado: el video
Atropellada por una negligencia: dolor por la muerte de la joven Morena González
Femicidio de Agostina Vega: la impactante foto que habrían encontrado en el celular de Claudio Barrelier

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar