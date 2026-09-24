Eugenia Tobal recordó su polémica salida de MasterChef y sorprendió con una contundente confesión

Ahora, sus declaraciones llegan justo cuando este lunes comienza una nueva temporada de MasterChef Celebrity, que vuelve a poner al reality en el centro de la pantalla y de la conversación. Mientras nuevos famosos se preparan para enfrentarse a los desafíos de la cocina, el recuerdo del paso de Tobal por el programa vuelve a aparecer, aunque esta vez con una mirada más distendida sobre aquella salida que en su momento estuvo rodeada de rumores, críticas y especulaciones.

Qué dijo La Negra Vernaci sobre Germán Martitegui antes del comienzo de MasterChef Celebrity

A pocos días del estreno de MasterChef Celebrity, que llegará a la pantalla de Telefe y HBO Max el próximo 28 de septiembre a las 22:15, Elizabeth “La Negra” Vernaci conversó en exclusiva con PrimiciasYa.com y contó cómo vive la previa de una experiencia que la sacará por completo de su zona de confort.

Fiel a su personalidad frontal y con el humor que la caracteriza, la locutora no tardó en llamar la atención apenas comenzó la entrevista. Consultada sobre qué la llevó a sumarse al popular certamen de cocina, contestó sin vueltas: “Por plata”.

Más allá de la broma inicial, Vernaci profundizó sobre los verdaderos motivos que la impulsaron a aceptar la propuesta. “Ya hice de todo y no me parece mal hacer algo más que me desafíe, me ponga en un lugar incómodo, que no sea lo que ya conozco, lo que ya sé”, señaló al explicar que buscaba enfrentarse a una situación completamente distinta a las que atravesó en su carrera.

La conductora remarcó que uno de los cambios más importantes tiene que ver con el rol que ocupará dentro del programa. Acostumbrada a liderar equipos y proyectos propios durante años, reconoció que en esta oportunidad deberá adaptarse a una posición diferente. “Toda la trayectoria que ya tengo, siempre soy la que maneja todo un grupo y acá soy una más que tiene que callar, obedecer y aprender”, reconoció. Respecto a la cocina, aseguró que suele manejarse con soltura en su hogar porque conoce cada detalle de su espacio y prepara recetas habituales, aunque advirtió que la competencia televisiva implica un escenario muy distinto.

“Acá tengo que cocinar otras cosas”, explicó sobre las exigencias de la competencia. En ese sentido, sostuvo que no solo deberá incorporar nuevas preparaciones, sino también acostumbrarse al ritmo de trabajo, los tiempos acotados y la presión constante que genera tener cámaras registrando cada movimiento.

Durante la charla también se refirió al jurado y protagonizó uno de los pasajes más desopilantes cuando surgió el nombre de Germán Martitegui.

“Yo lo odio a Martitegui”, disparó inicialmente, antes de aclarar inmediatamente que se trataba de una humorada.

“Los amo. Yo los quiero mucho, pero si tengo que decir que son una mierda, lo voy a decir”, agregó fiel a su estilo. Además, destacó que el nivel de exigencia de los chefs resulta indispensable para que el formato funcione correctamente: “Son muy exigentes, obviamente, si no, no sirve”.