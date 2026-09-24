El escalofriante relato de Bobby Flores sobre el calvario que vivió durante el robo en su casa

Flores relató que fue sorprendido mientras dormía y que uno de los delincuentes lo atacó físicamente antes de reducir al resto de la familia: "Me despertó un señor con malos modos, me cagó a trompadas, agarró a los chicos y los ató. Estuvimos dos horas atadas y ya está. Se llevaron cosas que se recuperan. Me dieron duro".

"Vi tres y uno acá afuera. No sé si estaban armados, no necesitaron armas conmigo. La familia está bien, los chicos están bien. Se llevaron guita, mi teléfono", llevó tranquilidad sobre el estado de sus familiares y explicó que ninguno de ellos se encontraba en una situación de gravedad.

El periodista también reveló que "es la segunda vez que me pasa". Bobby ya había sido víctima de un robo en 2014, por lo que este nuevo episodio volvió a generar preocupación.

Cómo fue el anterior robo a Bobby Flores

El violento episodio que sufrió nuevamente Bobby Flores trae a la memoria un hecho similar que el periodista atravesó hace más de una década. En 2014, su familia había sido víctima de un asalto en la misma vivienda de Saavedra, en un episodio que también tuvo un alto grado de violencia.

Por aquel entonces, cerca de diez delincuentes sorprendieron a la esposa y a los hijos de Flores cuando estaban por ingresar a la propiedad. El conductor no se encontraba en el domicilio en ese momento: estaba a pocas cuadras, en el restaurante de su cuñado.

Los asaltantes ingresaron al lugar y redujeron a la familia. Según se informó en aquel momento, utilizaron cuchillos para amenazar a la mujer, a quien maniataron junto con sus hijos, mientras revisaban distintos sectores de la casa en busca de objetos de valor.

Durante el robo, los delincuentes se llevaron dinero en efectivo, ropa, una consola PlayStation y otros elementos. Entre lo sustraído había además una computadora que tenía un valor especialmente importante para Flores, ya que allí conservaba una colección musical que había reunido durante aproximadamente 15 años de trabajo.

Tras reunir parte del botín, los delincuentes utilizaron el auto de la esposa de Flores para cargar los objetos y finalmente huyeron del lugar.