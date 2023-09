Por qué los pagos digitales le "roban" mercado a las tarjetas de crédito

Al respecto, las turbulencias económicas están impulsando a los consumidores a buscar un mayor control sobre sus opciones de pago, y las entidades emisoras de tarjetas que adopten una actitud tímida ante la innovación en los pagos podrían perder USD 89.000 millones en ingresos en los próximos 3 años, de acuerdo con el relevamiento.

Billeteras digitales, dinero en efectivo y tarjetas de crédito

“Si bien el efectivo sigue dominando por poco en las transacciones en punto de venta, las billeteras digitales, la transferencia de cuenta a cuenta (A2A) y el sistema ‘compre ahora, pague después’ (BNPL), están ganando espacio rápidamente, sumado a los existentes medios como la tarjeta de débito y crédito”, dice Javier González Boix, director Ejecutivo para Banking de Accenture Argentina.

Asimismo, otros métodos están tomando impulso e irrumpen en la escena. Según el especialista, “aunque parezca lejano, no nos debe sorprender que los pagos biométricos o en el metaverso, la transferencia de máquina a máquina o en la Web3, lleguen antes de lo esperado y se conviertan en una metodología de pago activa”.

Perspectivas para cripto, Web3 y pagos en metaverso

El informe, basado en encuestas a más de 16.000 consumidores de Asia, Europa, América Latina y Norteamérica, detalla que 9% de los consumidores de los principales mercados utiliza actualmente los pagos de nueva generación (billeteras digitales, A2A y BNPL) como principal opción de pago.

En ese sentido, y con una proyección a futuro, esta cifra aumentará al 20% en 2025, fortaleciéndose la utilización de pagos mediante cripto, tecnologías biométricas, sistema de máquina a máquina y en el metaverso.

Si se analiza el mercado local argentino, de acuerdo con el “Reporte Global de Pagos 2023”, publicado por FIS, durante el 2022, 36% de los pagos en eCommerce fueron realizados con tarjeta de crédito; mientras que, si se contabilizan los pagos de nueva generación, estos representaron el 39% de las operaciones, correspondiendo un 28% a las billeteras digitales.

Por último, en cuanto a proyecciones, hacia 2026 se prevé un aumento del 24% en la utilización de metodologías de nueva generación, tanto las que están establecidas como las que aún se están incorporando, como la tecnología biométrica o pagos mediante cripto o en el metaverso.

“Existe un entusiasmo de los consumidores por soluciones de pago sin fricciones y que ofrezcan flexibilidad, rapidez y facilidad de uso sin sacrificar la seguridad”, puntualiza Boix.

No obstante, asegura, no hay que dejar de considerar las regulaciones que se van estableciendo y actualizando para el uso de las billeteras digitales. “Como toda tecnología que va cambiando, hoy el mundo de los pagos digitales no es el que era hace tan solo un par de años. Esto implica que nuevos parámetros y normativas se establezcan, y modifiquen el escenario de acción de las metodologías digitales, repercutiendo en mayor o menor medida, también, en la banca tradicional”, señala el directivo.