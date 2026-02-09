Se conoció la inflación de CABA correspondiente a enero de 2026

Este dato se conoce en medio del conflicto en el INDEC. Generalmente, el IPC CABA da un poquito por encima del del Gobierno nacional. Por eso, el número es un dato que cobre más valor que en otros meses. La inflación bajó de manera notable en el último año.

Sin embargo, el valor, lejos de seguir bajando, lleva varios meses por encima del 2,5% mensual. Y el ministro de Economía, Luis Caputo, y el titular del Banco Central (BCRA),Santiago Bausili, han dicho que los servicios están entre un 20 o 25% retrasados con relación al IPC. Justamente, el nuevo índice dejado de lado - que pondera más los servicios - vuelve la polémica sobre los números mensuales de la inflación.

La ciudad y el IPC, ¿antecedente para el indicador del INDEC "clasico"?

El indicador en CABA siemre sale unos días antes del INDEC a nivel nacional. Por lo general, hay muy poca diferencia y no hace más que ratificar las cifras que se pusieron en orden con la llegada de Marcos Lavagna en el INDEC en diciembre de 2019. su metodología le devolvió la confiabilidad que el orgnismo había perdido. Desde entonces, las variantes entre Nación y CABA shan sido mínimas. Pero, el Gobierno nacional decidió abandonar el cambio anunciado hacia un nuevo esquema de cálculo. En ese esquema, los servicios y tarifas tienen un mayor peso. Es por eso que esta dato, dado a conocer en la ciudad de Buenos Aires es relevante, para comparar cuando se conozca el del INDEC.

inflacion caba enero Enero de 2026, el primer mes del año, llegó a una inflación del 3,1% y acumulados en 12 meses, llega al 31,7% (Foto: A24.com)

Como siempre se hace, un dato importante es poder analizar cuál fue la conducta de los diferentes rubros que se analizan. Con un promedio del 3,1% por encima de ese valor se ubicaron: