Se conoció la inflación de CABA correspondiente a enero de 2026
A la medición mensual le cuesta seguir el descenso como para ubicarse por debajo del 1% mensual. Este incremento en la Ciudad de Buenos Aires llega en medio de la polémica por la salida de Marco Lavagna del INDEC y el abandono del anunciado nuevo método de cálculo.
Se conoció la inflación de CABA correspondiente al primer mes de 2026 y el índice sigue subiendo.
A nivel nacional, los datos oficiales del INDEC muestran que la inflación mensual ha estado por encima del 2% en los últimos meses de 2025:
Diciembre 2025: +2,79% mensual y alrededor de 31,7% interanual.
Noviembre: +2,5% (31,4% interanual) con fuerte impacto de vivienda, transporte y alimentos.
En el acumulado de 2025, los precios subieron casi 28–32% según diferentes publicaciones de INDEC.
Durante 2025 el proceso de desinflación tuvo meses con variaciones menores (por ejemplo: +1,5% en mayo 2025, el nivel más bajo en casi cinco años) y otros con aceleraciones moderadas.
Según consultoras privadas y relevamientos del Banco Central, se proyecta que en 2026 la inflación mensual pueda seguir descendiendo gradualmente, con estimaciones de alrededor de 1,5–2% en promedio mensual durante buena parte del año.
Este dato se conoce en medio del conflicto en el INDEC. Generalmente, el IPC CABA da un poquito por encima del del Gobierno nacional. Por eso, el número es un dato que cobre más valor que en otros meses. La inflación bajó de manera notable en el último año.
Sin embargo, el valor, lejos de seguir bajando, lleva varios meses por encima del 2,5% mensual. Y el ministro de Economía, Luis Caputo, y el titular del Banco Central (BCRA),Santiago Bausili, han dicho que los servicios están entre un 20 o 25% retrasados con relación al IPC. Justamente, el nuevo índice dejado de lado - que pondera más los servicios - vuelve la polémica sobre los números mensuales de la inflación.
La ciudad y el IPC, ¿antecedente para el indicador del INDEC "clasico"?
El indicador en CABA siemre sale unos días antes del INDEC a nivel nacional. Por lo general, hay muy poca diferencia y no hace más que ratificar las cifras que se pusieron en orden con la llegada de Marcos Lavagna en el INDEC en diciembre de 2019. su metodología le devolvió la confiabilidad que el orgnismo había perdido. Desde entonces, las variantes entre Nación y CABA shan sido mínimas. Pero, el Gobierno nacional decidió abandonar el cambio anunciado hacia un nuevo esquema de cálculo. En ese esquema, los servicios y tarifas tienen un mayor peso. Es por eso que esta dato, dado a conocer en la ciudad de Buenos Aires es relevante, para comparar cuando se conozca el del INDEC.
Como siempre se hace, un dato importante es poder analizar cuál fue la conducta de los diferentes rubros que se analizan. Con un promedio del 3,1% por encima de ese valor se ubicaron: