Marco Lavagna presentó su renuncia como director del INDEC

El funcionario, Marco Lavagna renunció este lunes como titular del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). La salida del funcionario se produjo previo a la publicación del nuevo índice para medir la inflación.
La salida del economista a su cargo en el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos se produjo tras la reciente puesta en marcha del nuevo Índice de Precios al Consumidor.
Marco Lavagna renunció al cargo de director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Foto: archivo).
La salida del funcionario se concretó previo a la publicación del nuevo índice para medir el Índice de Precios al Consumidor (IPC), previsto para el próximo martes 10 de febrero, y que propone varios cambios con la metodología vigente.
