En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
INDEC
Noticias A24
Cambios en el Gobierno

Marco Lavagna presentó su renuncia como director del INDEC

La salida del economista a su cargo en el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos se produjo tras la reciente puesta en marcha del nuevo Índice de Precios al Consumidor.

Marco Lavagna renunció al cargo de director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Foto: archivo).

Marco Lavagna renunció al cargo de director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Foto: archivo).
Leé también El INDEC difunde este jueves el dato de la inflación de noviembre
El INDEC difunde este jueves el dato de inflación: de cuánto fue en noviembre

La salida del funcionario se concretó previo a la publicación del nuevo índice para medir el Índice de Precios al Consumidor (IPC), previsto para el próximo martes 10 de febrero, y que propone varios cambios con la metodología vigente.

Embed

Noticia en desarrollo...

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
INDEC Noticias A24
Notas relacionadas
El INDEC dará a conocer esta semana la inflación de diciembre: qué número prevén los analistas
El Indec dará a conocer hoy la inflación de diciembre 2025: la proyección de los especialistas
Milei confirmó la noticia para jubilados, pensionados, AUH, AUE y PNC que todos estaban esperando

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar