Breve comunicado y reuniones: que pasó en la Casa Rosada luego de la renuncia de Lavagna al INDEC

Solo lo hizo un empleado de la oficina de prensa del Ministerio de Economía en un grupo donde el INDEC envía información a periodistas.

Desde este mes, el Indec comenzaba a utilizar la canasta de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) del 2017-2018, con el objetivo de reducir el impacto de alimentos y bebidas, y ponderar más las tarifas de servicios públicos, como el gas, el agua y la electricidad.

La inflación según el ministro Luis Caputo

El próximo 10 de febrero el Indec tenía previsto dar a conocer el primer dato de inflación oficial del año 2026.

Tras el 2,8% de diciembre, que fue el séptimo mes consecutivo al alza, la city espera que enero se ubique algunas décimas por debajo. Incluso el ministro de Economía, Luis Caputo, adelantó sus expectativas respecto al dato del IPC.

“No creo que la inflación de enero sea mucho más baja que diciembre; seguramente esté en torno al 2,5%”, sostuvo Caputo. A su vez, el titular del Palacio de Hacienda expresó que el Gobierno está haciendo todo “para que la inflación converja a los valores internacionales”.

El funcionario recordó la caída de la demanda de dinero que provocó el riesgo electoral en 2025. En esa línea, señaló que “la inflación es un fenómeno monetario”.

Las contradicciones entre la inflación del INDEC y del Banco Central

El viernes pasado el Banco Central difundió el Informe de Política Monetaria, donde había admitido que si se hubiese utilizado el nuevo IPC, la inflación hubiese sido más alta en los últimos dos años por la suba de los servicios públicos, variables que tomarán mayor peso en el nuevo índice de inflación de enero.

"Al lanzar el nuevo IPC en 2026, luego de una importante recomposición de tarifas, el INDEC reduce el problema que podría haberse generado en años recientes de sobreponderar el gasto en electricidad y gas; lo que habría sucedido si se aplicaban pesos correspondientes a un año en el que las tarifas se encontraban en niveles récord (2018) a un año en el que estaban en niveles mínimos (por ejemplo, 2023).

Resulta que la corrección tarifaria iniciada en 2024 permitió aproximar parcialmente el ponderador implícito de Electricidad, gas y otros en el IPC anterior (4,1%) al nuevo ponderador surgido de la ENGHo 2017/18 (5,3%)", dijo el documento del BCRA.

