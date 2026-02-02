En vivo Radio La Red
Política
Casa Rosada
INDEC
Casa Rosada

Breve comunicado y reuniones: que pasó en la Casa Rosada luego de la renuncia de Lavagna al INDEC

El funcionario se alejó del cargo 5 días de presentar el nuevo índice de inflación. En tanto, Adorni y Toto Caputo se encontraron en Casa Rosada para definir quién será su reemplazante.

Stella Gárnica
Stella Gárnica
¿Por qué renunció Marco Lavagna al INDEC? Foto Captura.

A 5 días de tener que presentar oficialmente la primera medición de la inflación con los nuevos parámetros diseñados para incorporar a la canasta básica de consumo los gastos de tarifas de servicios públicos, el titular del ente autárquico, Marco Lavagna, sorprendió con su renuncia a propios y ajenos.

Leé también El Gobierno declaró por DNU la Emergencia Ígnea en Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa
El Gobierno finalmente decidió declarar la emergencia ignea en toda la Patagonia, a través de un DNU.

Buen día. Marco Lavagna presentó hoy su renuncia al INDEC y lo comunicó dentro del Instituto. Cuando tengamos más información, les haremos saber por esta vía. Muchas gracias”, fue el escueto comunicado que desde la oficina de Prensa del Instituto de Estadísticas y Censos (INDEC) dieron a conocer la decisión del funcionario que venía desde la anterior gestión de Alberto Fernández como presidente y Sergio Massa como ministro de Economía.

En tanto, en la Casa Rosada en horas del mediodía, después de conocerse el comunicado, reinaba el silencio.

Ni el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; ni el secretario de comunicación, Javier Lanari; así como tampoco fuentes cercanas al ministro de Economía, Luis Caputo, que se acercó a la planta baja de Balcarce 50 para reunirse con Adorni, confirmaron la noticia.

Solo lo hizo un empleado de la oficina de prensa del Ministerio de Economía en un grupo donde el INDEC envía información a periodistas.

Desde este mes, el Indec comenzaba a utilizar la canasta de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) del 2017-2018, con el objetivo de reducir el impacto de alimentos y bebidas, y ponderar más las tarifas de servicios públicos, como el gas, el agua y la electricidad.

La inflación según el ministro Luis Caputo

El próximo 10 de febrero el Indec tenía previsto dar a conocer el primer dato de inflación oficial del año 2026.

Tras el 2,8% de diciembre, que fue el séptimo mes consecutivo al alza, la city espera que enero se ubique algunas décimas por debajo. Incluso el ministro de Economía, Luis Caputo, adelantó sus expectativas respecto al dato del IPC.

“No creo que la inflación de enero sea mucho más baja que diciembre; seguramente esté en torno al 2,5%”, sostuvo Caputo. A su vez, el titular del Palacio de Hacienda expresó que el Gobierno está haciendo todo “para que la inflación converja a los valores internacionales”.

El funcionario recordó la caída de la demanda de dinero que provocó el riesgo electoral en 2025. En esa línea, señaló que “la inflación es un fenómeno monetario”.

Las contradicciones entre la inflación del INDEC y del Banco Central

El viernes pasado el Banco Central difundió el Informe de Política Monetaria, donde había admitido que si se hubiese utilizado el nuevo IPC, la inflación hubiese sido más alta en los últimos dos años por la suba de los servicios públicos, variables que tomarán mayor peso en el nuevo índice de inflación de enero.

"Al lanzar el nuevo IPC en 2026, luego de una importante recomposición de tarifas, el INDEC reduce el problema que podría haberse generado en años recientes de sobreponderar el gasto en electricidad y gas; lo que habría sucedido si se aplicaban pesos correspondientes a un año en el que las tarifas se encontraban en niveles récord (2018) a un año en el que estaban en niveles mínimos (por ejemplo, 2023).

Resulta que la corrección tarifaria iniciada en 2024 permitió aproximar parcialmente el ponderador implícito de Electricidad, gas y otros en el IPC anterior (4,1%) al nuevo ponderador surgido de la ENGHo 2017/18 (5,3%)", dijo el documento del BCRA.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BancoCentral_AR/status/2017013490414698540?s=20&partner=&hide_thread=false

Noticia en desarrollo

Por Stella Gárnica
Se habló de
Casa Rosada INDEC
