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Riesgo país: subió 3,1% y quedó a un paso de los 490 puntos en una jornada sin operaciones en Argentina

Los bonos soberanos argentinos extendieron las pérdidas en Wall Street y el indicador elaborado por JP Morgan llegó a 489 puntos básicos. La plaza financiera local permaneció cerrada por el feriado del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

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Los bonos soberanos argentinos extendieron las pérdidas en Wall Street y el indicador elaborado por JP Morgan llegó a 489 puntos básicos. (Foto: Reuters)

Los bonos soberanos argentinos extendieron las pérdidas en Wall Street y el indicador elaborado por JP Morgan llegó a 489 puntos básicos. (Foto: Reuters)
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El riesgo país volvió a ubicarse en el centro de la atención de los inversores este viernes al alcanzar los 450 puntos básicos y alcanzar su nivel más alto desde junio. (Foto: archivo)

La presión sobre los activos argentinos se reflejó principalmente en los bonos soberanos en dólares, que volvieron a registrar bajas en Wall Street. Al promediar la jornada, las caídas llegaban hasta el 0,8%, mientras que en otro momento de la rueda las pérdidas generalizadas habían alcanzado el 0,4%.

El mercado local permaneció cerrado durante todo el lunes. Por ese motivo, las liquidaciones correspondientes a las operaciones financieras deberán concretarse el próximo día hábil, el martes 18 de agosto.

La presión sobre los activos argentinos se reflejó principalmente en los bonos soberanos en dólares, que volvieron a registrar bajas en Wall Street. (Foto: Reuters)

La presión sobre los activos argentinos se reflejó principalmente en los bonos soberanos en dólares, que volvieron a registrar bajas en Wall Street. (Foto: Reuters)

Los bonos argentinos siguieron la tendencia de Wall Street

La baja de los títulos soberanos se produjo en línea con una rueda negativa para los principales índices de Estados Unidos. El Dow Jones registró una caída del 0,5%, mientras que el S&P 500 retrocedió casi 0,5%.

El Russell 2000 también terminó en terreno negativo, con una baja del 0,3%. El Nasdaq, por su parte, borró los avances que había mostrado al comienzo de la jornada y finalizó con una caída del 0,3%.

En este contexto, el deterioro de los bonos argentinos llevó al riesgo país hasta los 489 puntos básicos, cada vez más cerca de la barrera de los 490 puntos.

Cómo operaron las acciones argentinas en Nueva York

Mientras los bonos profundizaron sus pérdidas, las acciones de empresas argentinas que cotizan en Nueva York mostraron un comportamiento mixto, aunque terminaron con mayoría de bajas.

Loma Negra encabezó las pérdidas, con una caída del 1,1%. Entre los papeles que registraron avances se destacaron Grupo Supervielle, con una suba del 0,9%, y Central Puerto, que ganó 0,5%.

YPF tuvo la mayor mejora de la jornada entre los ADRs argentinos, con un salto del 5,3%. Banco Macro también terminó en positivo, con un incremento del 1,6%.

Mercado cambiario en pausa por el feriado

El feriado también mantuvo paralizado al mercado cambiario formal durante la jornada. Las únicas referencias de cotización surgieron del mercado informal, donde el dólar se ubicó en $1.525 para la compra y $1.545 para la venta.

El feriado también mantuvo paralizado al mercado cambiario formal durante la jornada. (Foto: archivo)

El feriado también mantuvo paralizado al mercado cambiario formal durante la jornada. (Foto: archivo)

La actividad financiera en la Argentina retomará su ritmo habitual el martes 18 de agosto, cuando vuelvan a operar la Bolsa local y el mercado cambiario formal.

En pocas palabras

  • Riesgo país: Alcanzó los 489 puntos básicos este lunes, con un alza del 3,1%.
  • Bonos soberanos: Registraron bajas en Wall Street, hasta 0,8% en una jornada sin operaciones en Argentina.
  • Mercado cambiario: Se mantuvo paralizado por el feriado, con el dólar informal en $1.525/$1.545.
Resumen generado por Thinkindot AI
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