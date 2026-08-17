Riesgo país: subió 3,1% y quedó a un paso de los 490 puntos en una jornada sin operaciones en Argentina

El Russell 2000 también terminó en terreno negativo, con una baja del 0,3%. El Nasdaq, por su parte, borró los avances que había mostrado al comienzo de la jornada y finalizó con una caída del 0,3%.

En este contexto, el deterioro de los bonos argentinos llevó al riesgo país hasta los 489 puntos básicos, cada vez más cerca de la barrera de los 490 puntos.

Cómo operaron las acciones argentinas en Nueva York

Mientras los bonos profundizaron sus pérdidas, las acciones de empresas argentinas que cotizan en Nueva York mostraron un comportamiento mixto, aunque terminaron con mayoría de bajas.

Loma Negra encabezó las pérdidas, con una caída del 1,1%. Entre los papeles que registraron avances se destacaron Grupo Supervielle, con una suba del 0,9%, y Central Puerto, que ganó 0,5%.

YPF tuvo la mayor mejora de la jornada entre los ADRs argentinos, con un salto del 5,3%. Banco Macro también terminó en positivo, con un incremento del 1,6%.

Mercado cambiario en pausa por el feriado

El feriado también mantuvo paralizado al mercado cambiario formal durante la jornada. Las únicas referencias de cotización surgieron del mercado informal, donde el dólar se ubicó en $1.525 para la compra y $1.545 para la venta.

El feriado también mantuvo paralizado al mercado cambiario formal durante la jornada. (Foto: archivo)

La actividad financiera en la Argentina retomará su ritmo habitual el martes 18 de agosto, cuando vuelvan a operar la Bolsa local y el mercado cambiario formal.