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Camilota y Ana Mabel mostraron su intimidad al celebrar seis meses de noviazgo

Camilota y su pareja compartieron una romántica postal desde la intimidad y revelaron cómo celebraron los primeros seis meses de su relación.

17 ago 2026, 19:04
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CAMILOTA Y SU NOVIA 2
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Camilota y Ana atraviesan un momento de plena felicidad y decidieron celebrar de una manera muy especial los primeros seis meses de su relación. La pareja compartió parte de la intimidad de la fecha y dejó en evidencia el profundo cariño que se tienen.

Aunque recién hace diez días habían confirmado públicamente su romance a través de las redes sociales, el vínculo entre ambas ya llevaba varios meses. En esta oportunidad, Ana fue quien quiso hacer visible la celebración y sorprendió a la hermana de Thiago Medina con una romántica puesta en escena. La joven publicó en Instagram varias fotos del festejo, realizado en una habitación especialmente decorada para la ocasión. Globos rojos con forma de corazón, un peluche y un clima íntimo fueron parte de la sorpresa que preparó para celebrar este aniversario.

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Junto a las imágenes, Ana expresó todo lo que siente por la exparticipante de Cuestión de Peso y escribió un mensaje cargado de amor: "Felices 6 meses amor. Seis meses desde que llegaste para iluminar mi vida y mi corazón".

Pero la dedicatoria no terminó allí. Ana también destacó la importancia que tiene Camilota en su vida cotidiana y agradeció la compañía que comparten: "Gracias por hacerme feliz amor. Por más tiempo juntas. Siempre estaré a tu lado, en las buenas y malas mi amor".

Por último, la joven le dedicó unas palabras de admiración y reafirmó el profundo sentimiento que las une. "Nunca dejes de brillar y sonreír. Sos una luz que ilumina mi mundo. Te amo demasiado mi reina", concluyó.

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Después de haber mantenido su historia de amor lejos de la exposición, Camilota decidió dar un paso decisivo en su vida personal. A través de sus redes sociales, la influencer eligió compartir públicamente su relación con Ana y acompañó el anuncio con un mensaje cargado de emoción, celebrando la posibilidad de vivir su noviazgo sin esconderse.

La publicación incluyó una foto de ambas y enseguida se llenó de comentarios afectuosos. Sus seguidores festejaron la noticia y destacaron la valentía de la pareja al mostrar este nuevo capítulo de su historia con total naturalidad.

Con palabras sinceras y llenas de sentimiento, la hermana de Thiago Medina expresó lo que representa para ella poder mostrar su vínculo con libertad. “Hoy, por fin, podemos dejar de escondernos y mostrar al mundo lo que siempre sentimos”, escribió. Luego, le dedicó unas líneas profundas a su pareja, agradeciéndole por el camino recorrido juntas y por el amor que construyeron. "Ya no hay miedo, solo amor, paz y la felicidad de poder caminar de la mano. Gracias por elegirme, por luchar por nosotras y por demostrarme que el amor, cuando es verdadero, siempre encuentra su momento", continuó.

Para cerrar, dejó claro que este es apenas el inicio de una nueva etapa que quiere transitar sin ocultarse y con la certeza de haber encontrado a la persona indicada. "Te amo con todo mi corazón. Que esta sea apenas la primera página de una historia que recién empieza, vivida con libertad, con orgullo y con todo el amor que nos tenemos", concluyó.

     

 

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