Sturzenegger defendió a los argentinos que viajan al exterior: por qué los llamó "héroes de la producción"

En su explicación, el economista remarcó que los consumos fuera del país generan una demanda de divisas que solo puede ser satisfecha a través de las exportaciones. “La importación requiere dólares que proveen, típicamente, los exportadores”, afirmó, al tiempo que sostuvo que existe una relación directa entre la apertura comercial y la capacidad exportadora.

Para respaldar su postura, Sturzenegger compartió un gráfico comparativo sobre exportaciones e importaciones a nivel global. Según explicó, los países que más importan también son los que más exportan en proporción a su Producto Bruto Interno. En contraposición, aquellos que restringen el comercio exterior terminan con un desempeño exportador limitado.

Desde esa lógica, el ministro sostuvo que el gasto de los argentinos en el exterior no debilita la economía, sino que estimula la competitividad de sectores clave como el agro, la industria y los servicios. “Cuando aumenta la demanda de divisas, se mantiene la presión para que los exportadores sigan siendo eficientes y competitivos”, argumentó.

El cambio en las estadísticas del Banco Central

La discusión se intensificó luego de que el BCRA ajustara la forma de contabilizar los egresos por turismo internacional. El nuevo esquema excluye determinados consumos, como los servicios digitales pagados con tarjeta, lo que redujo de manera significativa el monto total de dólares registrados como salida del país.

Scioli celebró públicamente la decisión y difundió las nuevas estimaciones oficiales. Según los datos comunicados, para todo 2025 los egresos por turismo pasarían de USD13.350 millones con la metodología anterior a USD10.241 millones con el nuevo cálculo, una baja del 23%. En paralelo, el saldo negativo también se redujo de manera considerable.

Para Sturzenegger, este recálculo permite una lectura más precisa del impacto real del turismo internacional y ayuda a desmontar lo que considera un diagnóstico erróneo que se repite año tras año en la Argentina.

Críticas al cierre de la economía

El funcionario aprovechó el debate para profundizar su cuestionamiento a las políticas de restricción comercial que, según su visión, marcaron el rumbo económico del país durante décadas. En ese sentido, vinculó el bajo desempeño exportador argentino con el cierre de la economía iniciado a mediados del siglo pasado.

“Hemos cerrado tanto la economía que detonamos nuestra capacidad de exportar, y después nos sorprende el bajo crecimiento”, afirmó. En su análisis, ese proceso se profundizó desde la gestión de Juan Domingo Perón, y derivó en uno de los peores desempeños de crecimiento económico de la posguerra a nivel mundial.

Sturzenegger sostuvo que Argentina comercia actualmente tres veces menos de lo que debería en relación con su tamaño y potencial productivo. “Cerrarse al comercio te empobrece, porque dejás de hacer aquello en lo que sos bueno para ponerte a hacer lo que hacés mal”, sentenció.

“La demanda de dólares de nuestros veraneantes es lo que le sostiene la competitividad al agro, a la industria y a los servicios exportables”, afirmó Sturzenegger, al cerrar su argumentación.