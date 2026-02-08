La China Suárez insultó con todo a Juariu con una grave acusación por su hija: "Hay que ser muy..."
La China Suárez explotó en redes luego de una serie de posteos de Juariu sobre el festejo de su hija y un supuesto conflicto con Mauro Icardi y Wanda Nara. Qué pasó.
Este fin de semana,Eugenia "La China" Suárez celebró los 8 años de su hija Magnolia, fruto de su relación con Benjamín Vicuña. Como suele hacer, compartió imágenes del festejo en redes sociales, con familiares y amigos acompañando a la pequeña.
Sin embargo, la alegría duró poco. La actriz estalló públicamente contra Victoria Braier, más conocida como "Juariu", luego de una serie de historias que la periodista subió a Instagram analizando detalles del cumpleaños.
Furiosa, La China no se guardó nada y escribió: "Victoria Braier, alias Juariu, de hostigar a una menor de edad y fomentar el bullying no se vuelve. Hay que ser muy mierda", dejando en claro su enojo por lo que consideró una exposición innecesaria de su hija.
Todo se originó a partir de publicaciones de Juariu, integrante del programa Cortá por Lozano (Telefe), donde aseguró que la malla que usó Magnolia en su festejo habría sido un regalo de Mauro Icardi para su hija Isabella.
"Parece que Isi vio todo por TikTok y se puso mal", escribió la periodista, generando revuelo inmediato en redes.
Además, Juariu sumó información judicial y afirmó que Icardi habría intentado, mediante una carta documento, que sus hijas, fruto de su relación con Wanda Nara, asistieran al cumpleaños de Magnolia. "El juez decidió escuchar a las menores y ellas no querían ya que él no estaba en el cumple", explicó.
La influencer fue aún más allá y deslizó que el futbolista habría prometido regalos para convencerlas de ir, pero que finalmente se los negaron. "Entonces les negaron los regalos que tenían para ellas. Lo loco es que las obligue a ir a un cumple que él no estaba. Que pesado. Y como respuesta a todo esto le ponen (a Magnolia) la malla de Isi que le regaló el padre? Qué es? Un castigo?", analizó.
Qué le respondió Juariu a La China Suárez tras las polémicas declaraciones
Tras el durísimo descargo de La China Suárez, Juariu no se quedó callada y salió a defenderse públicamente. "Eugenia Suárez alias 'La China' me acusa de hostigar. Solo di información", respondió.
Y agregó: "No hablo de menores sino de un contexto de un supuesto ida y vuelta judicial. Los que exponen a los menores en tal caso desde que empezó todo son los protagonistas y el entorno", dejando en claro que no piensa dar marcha atrás con lo que publicó.
Mientras La China defiende con uñas y dientes la intimidad de su hija, Juariu sostiene que solo contó lo que sabía del detrás de escena. Por ahora, la polémica sigue abierta y promete nuevos capítulos en un escándalo que no da tregua.