La China Suárez insultó con todo a Juariu con una grave acusación por su hija: "Hay que ser muy..."

"Parece que Isi vio todo por TikTok y se puso mal", escribió la periodista, generando revuelo inmediato en redes.

Además, Juariu sumó información judicial y afirmó que Icardi habría intentado, mediante una carta documento, que sus hijas, fruto de su relación con Wanda Nara, asistieran al cumpleaños de Magnolia. "El juez decidió escuchar a las menores y ellas no querían ya que él no estaba en el cumple", explicó.

La influencer fue aún más allá y deslizó que el futbolista habría prometido regalos para convencerlas de ir, pero que finalmente se los negaron. "Entonces les negaron los regalos que tenían para ellas. Lo loco es que las obligue a ir a un cumple que él no estaba. Que pesado. Y como respuesta a todo esto le ponen (a Magnolia) la malla de Isi que le regaló el padre? Qué es? Un castigo?", analizó.

Qué le respondió Juariu a La China Suárez tras las polémicas declaraciones

Tras el durísimo descargo de La China Suárez, Juariu no se quedó callada y salió a defenderse públicamente. "Eugenia Suárez alias 'La China' me acusa de hostigar. Solo di información", respondió.

Y agregó: "No hablo de menores sino de un contexto de un supuesto ida y vuelta judicial. Los que exponen a los menores en tal caso desde que empezó todo son los protagonistas y el entorno", dejando en claro que no piensa dar marcha atrás con lo que publicó.



Mientras La China defiende con uñas y dientes la intimidad de su hija, Juariu sostiene que solo contó lo que sabía del detrás de escena. Por ahora, la polémica sigue abierta y promete nuevos capítulos en un escándalo que no da tregua.