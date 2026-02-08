Moria Casán reveló qué pasa realmente entre Fito Páez y Sofía Gala: "Me pidió..."

El momento más picante llegó cuando la periodista Noelia Santone quiso ir un paso más allá y le consultó si se lo imaginaba como parte de la familia desde otro lugar. Ahí, Moria lanzó una bomba con humor incluido: “Fito me ha ofrecido dos o tres cenas para pedirme la mano de mi hija, pero me dice ‘esta no me da bola’”.

Entre risas, la diva dejó en claro que hay cariño, admiración y una conexión profunda, pero no un romance formal como muchos imaginaban. Una vez más, Moria puso luz sobre un tema que venía cargado de rumores y lo hizo, como siempre, sin filtro y con show incluido.

Con quién estuvo en pareja Fito Páez

A lo largo de su vida, Fito Páez mantuvo relaciones sentimentales con distintas figuras del ambiente artístico, muchas de ellas atravesadas por la música, el cine y la exposición pública. Algunas de esas historias marcaron etapas clave tanto en su vida personal como en su obra.

Uno de sus primeros vínculos más conocidos fue con Fabiana Cantilo, en los años ’80, en una relación intensa y creativa que dejó huella en ambos. Más tarde, a comienzos de los ’90, inició una historia con Cecilia Roth, con quien se casó y adoptó a su primer hijo, Martín. Si bien la pareja se separó en 2003, mantuvieron siempre un vínculo cercano y familiar.

Años después, el músico fue pareja de Romina Ricci, relación de la que nació su hija Margarita. En tiempos más recientes, Páez estuvo en pareja durante casi una década con la actriz Eugenia Kolodziej, con quien compartió una relación estable hasta su separación.

Tras ese final, no se le conocieron vínculos confirmados públicamente, más allá de algunos rumores. Por eso, el reciente intercambio con Sofía Gala volvió a poner su vida sentimental en el centro de la escena, despertando especulaciones y reavivando el interés por el presente amoroso del rosarino.