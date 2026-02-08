Moria Casán reveló qué pasa realmente entre Fito Páez y Sofía Gala: "Me pidió..."
Moria Casán habló sin filtros sobre el vínculo entre Fito Páez y Sofía Gala, aclaró rumores de pareja y lanzó una frase explosiva que hizo estallar el estudio de Infama.
Fiel a su estilo frontal y sin vueltas, Moria Casán sorprendió este domingo al hablar en exclusiva en Infama, el ciclo que conduce Marcela Tauro por América TV. Allí se refirió al vínculo que une a su hija, Sofía Gala, con el músico Fito Páez, luego de que se conociera un video donde se los veía juntos bajando de una camioneta.
En el móvil en vivo, La One no esquivó el tema y fue clara al describir la relación entre ambos: “Ellos se adoran, son tribu, familia, la pareja es melómana, son divinos, se adoran como amigos. Yo lo adoro a Fito, es muy protector de Sofía, es el hombre protector de la familia, viste ese hombre que necesitas, el hermano, el amigo, no te digo el padre porque Sofía tuvo papá”.
Ante la confusión que circula, Tauro fue directo al hueso y le preguntó si eran pareja. La respuesta de Moria fue contundente: “No, pareja no son. Habrán tenido algún contacto en algún momento, pero ellos son muy especiales”.
Y agregó más contexto sobre cómo se acompañan desde lo artístico: “Sofía está metida en su banda, él la apoya en todo lo que es música, son cariñosos, son gente muy particular, quiero lo mejor para mi hija”.
El momento más picante llegó cuando la periodista Noelia Santone quiso ir un paso más allá y le consultó si se lo imaginaba como parte de la familia desde otro lugar. Ahí, Moria lanzó una bomba con humor incluido: “Fito me ha ofrecido dos o tres cenas para pedirme la mano de mi hija, pero me dice ‘esta no me da bola’”.
Entre risas, la diva dejó en claro que hay cariño, admiración y una conexión profunda, pero no un romance formal como muchos imaginaban. Una vez más, Moria puso luz sobre un tema que venía cargado de rumores y lo hizo, como siempre, sin filtro y con show incluido.
Con quién estuvo en pareja Fito Páez
A lo largo de su vida, Fito Páez mantuvo relaciones sentimentales con distintas figuras del ambiente artístico, muchas de ellas atravesadas por la música, el cine y la exposición pública. Algunas de esas historias marcaron etapas clave tanto en su vida personal como en su obra.
Uno de sus primeros vínculos más conocidos fue con Fabiana Cantilo, en los años ’80, en una relación intensa y creativa que dejó huella en ambos. Más tarde, a comienzos de los ’90, inició una historia con Cecilia Roth, con quien se casó y adoptó a su primer hijo, Martín. Si bien la pareja se separó en 2003, mantuvieron siempre un vínculo cercano y familiar.
Años después, el músico fue pareja de Romina Ricci, relación de la que nació su hija Margarita. En tiempos más recientes, Páez estuvo en pareja durante casi una década con la actriz Eugenia Kolodziej, con quien compartió una relación estable hasta su separación.
Tras ese final, no se le conocieron vínculos confirmados públicamente, más allá de algunos rumores. Por eso, el reciente intercambio con Sofía Gala volvió a poner su vida sentimental en el centro de la escena, despertando especulaciones y reavivando el interés por el presente amoroso del rosarino.