Política
Javier Milei
Estados Unidos
Política

Milei suspendió su viaje a EEUU y delega la agenda presencial en Federico Sturzenegger: qué pasó y por qué no viaja

El Presidente su presencia en la Gala de Prosperidad Hispana que se realizará en Mar-a-Lago, tras ser convocado al Consejo de Paz impulsado por Donald Trump. En su lugar viajará el ministro Federico Sturzenegger.

Milei suspendió su viaje a EEUU y delega la agenda presencial en Federico Sturzenegger: qué pasó y por qué no viaja

El Presidente tenía previsto participar de un evento especial en la residencia de Mar-a-Lago, en Florida, donde iba a brindar un discurso ante referentes políticos y empresariales. Sin embargo, decidió suspender el viaje y concentrarse en la agenda local. En su lugar, asistirá el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Leé también Trump no es el único: los otros grandes famosos involucrados en los archivos de Epstein
Los nuevos archivos de Jeffrey que salieron a la luz, con más figuras mundiales en sus listas. (foto: A24.com)

Según confirmaron desde la Casa Rosada, Milei no viajará este lunes a Estados Unidos, aunque sí participará de la gala de manera virtual. Además, el mandatario argentino estará presente el próximo 19 de febrero en la reunión inaugural del denominado “Consejo de Paz”, una iniciativa creada por el expresidente estadounidense para abordar conflictos internacionales, entre ellos la situación en la Franja de Gaza.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, comunicó los cambios en la agenda a través de su canal oficial de WhatsApp. “En virtud de la cercanía con el viaje que estaba previsto para el día de mañana hacia EEUU, donde participaría de diferentes actividades, el Presidente ha decidido suspender su participación presencial y abocarse a su agenda local”, señaló. Y agregó: “En las actividades que estaban previstas participará el ministro Federico Sturzenegger. El Presidente hará su intervención de manera virtual”.

milei trump

"Es un hito histórico para nuestro país": el Gobierno presentó los detalles del acuerdo con Estados Unidos

El Gobierno presentaron este jueves los principales lineamientos del acuerdo comercial alcanzado entre Argentina y Estados Unidos, que deberá ser ratificado por el Congreso de la Nación. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el canciller Pablo Quirno encabezan una conferencia de prensa en la Casa Rosada, donde subrayaron el impacto del entendimiento en el vínculo bilateral y en el posicionamiento internacional del país.

También adelantaron que el compromiso deberá ser ratificado en el Congreso de la Nación y que tratarán de que la normativa sea incluida en el período de sesiones extraordinarias abierto en febrero. De no llegar con su tratamiento, la iniciativa será una de las primeras en tratarse en las sesiones ordinarias.

Según detalló el jefe de Gabinete, el convenio incorpora compromisos de inversión, acceso preferencial al mercado estadounidense para distintas industrias y la eliminación de aranceles recíprocos para 1.675 productos. En ese marco, afirmó que el entendimiento abre “un nuevo y enorme mercado para nuestras empresas” y destacó que se trata de un universo de “más de 340 millones de personas”, lo que también se traducirá en “más y mejores productos para nuestros consumidores”.

Al enumerar los sectores alcanzados, mencionó la apertura ganadera recíproca y aseguró que Argentina “podría quintuplicar sus exportaciones de carne”, con impacto directo en provincias con fuerte perfil productivo como Buenos Aires. También indicó que Formosa, Misiones, Chaco, Corrientes y Entre Ríos podrán exportar productos forestales y de floricultura sin trabas arancelarias.

El jefe de Gabinete contrastó el acuerdo con decisiones adoptadas por gobiernos anteriores y recordó el rechazo al ALCA. “Vimos qué consecuencia tuvo esto para nuestro país: veinte años de estancamiento económico, ausencia de inversiones y aumento de la pobreza”, sostuvo.

En esa línea, remarcó que "Argentina le está mostrando a América Latina que el camino hacia adelante es a través del capitalismo y el libre comercio, y no el estatismo proteccionista en el que estuvimos sumergidos al extremo".

Se habló de
Javier Milei Estados Unidos Donald Trump Federico Sturzenegger
