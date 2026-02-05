Capital Humano aseguró que la pobreza bajó a 26,9% en el tercer trimestre de 2025

Embed

"Esta proyección ratifica la firme tendencia a la baja de la incidencia de la pobreza, que tuvo su pico más alto en el primer trimestre de 2024, alcanzando al 54,8%", replicó.

En tanto, la indigencia para el tercer trimestre de 2025 se ubicó en 6%, lo que marca una caída interanual de 3,2 pp respecto del mismo período de 2024 (9,2%).

"Equilibrar la macroeconomía, poner un freno a la inflación, y focalizar las transferencias hacia los sectores más vulnerables, de manera directas y transparente, sin intermediarios, nos está permitiendo seguir bajando la pobreza en la Argentina", destacó el comunicado.