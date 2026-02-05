En vivo Radio La Red
Economía
Capital Humano
INDEC
ESTIMACIÓN PROPIA

Capital Humano aseguró que la pobreza bajó a 26,9% en el tercer trimestre de 2025

Según Capital Humano, el índice fue de 26,9% en el tercer trimestre de 2025 y la indigencia cayó a 6%, en base a una estimación propia elaborada con datos del Indec.

Así lo expresó la cartera que conduce la ministra Sandra Pettovelo, que produce el dato a través del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS) a partir de la publicación del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) en base a la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del tercer trimestre de 2025. En marzo próximo, el organismo estadístico dará a conocer las cifras de la pobreza e indigencia del segundo semestre de 2025. Por ende, la estimación de Capital Humano se adelanta a la confirmación oficial.

POBREZA CAPITAL HUMANO

"La pobreza continúa bajando en la Argentina, gracias a las políticas económicas implementadas por el gobierno, que han contribuido a reducir la inflación y estabilizar la economía, sumado a las acciones encaradas desde el Ministerio de Capital Humano, centradas en las personas con mayor vulnerabilidad del país", evaluó Capital Humano en un comunicado publicado en su cuenta oficial de X.

En cuanto a la cifra de la pobreza, indicó que para el tercer trimestre de 2025 midió 26,9%, lo que representó una baja interanual de 11,4 puntos porcentuales (pp) respecto al tercer trimestre de 2024, cuando estaba en 38,3%.

"Esta proyección ratifica la firme tendencia a la baja de la incidencia de la pobreza, que tuvo su pico más alto en el primer trimestre de 2024, alcanzando al 54,8%", replicó.

En tanto, la indigencia para el tercer trimestre de 2025 se ubicó en 6%, lo que marca una caída interanual de 3,2 pp respecto del mismo período de 2024 (9,2%).

"Equilibrar la macroeconomía, poner un freno a la inflación, y focalizar las transferencias hacia los sectores más vulnerables, de manera directas y transparente, sin intermediarios, nos está permitiendo seguir bajando la pobreza en la Argentina", destacó el comunicado.

