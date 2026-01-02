Suben los peajes rumbo a la Costa Atlántica: cuánto costarán desde este fin de semana. 

viajar-a-la-costa-sera-mas-caro-desde-este-sabado-los-peajes-subiran-hasta-un-10-JOUWE6FNMVHWJO6Q4BG3IYYVIA Suben los peajes rumbo a la Costa Atlántica.

Como alternativa de enlace entre General Madariaga, la Ruta 2 y la Ruta 11, la Ruta 74 tampoco quedó afuera del ajuste: el cruce asciende a $3.000 para autos y llega a $14.700 para las categorías superiores, con subas por encima del 7%.

Por qué aumentan los peajes

Desde la Provincia explicaron que la actualización responde al Coeficiente de Variación Tarifario (CVT), un mecanismo trimestral que combina salarios, precios mayoristas e inflación. Según el Ejecutivo, el ajuste es necesario para sostener tareas de mantenimiento, operación y seguridad vial, especialmente en trazas de alto tránsito durante los meses de mayor circulación.

El impacto en el bolsillo

Con el verano en marcha, combustible, peajes y servicios elevan el costo total del viaje, sobre todo para familias y grupos que planean varios traslados durante la temporada. Para quienes salen desde el Área Metropolitana y encadenan varios peajes rumbo a la playa, el aumento se siente desde el primer kilómetro. En plena temporada alta, las cabinas vuelven a ser un termómetro del bolsillo de los viajeros.