Suben los peajes rumbo a la Costa Atlántica: cuánto costarán desde este fin de semana
Desde este sábado rige un nuevo cuadro tarifario en los corredores hacia el Atlántico. El aumento alcanza a las rutas 2, 11 y 74, y subirán hasta un 10%.
Desde este sábado, los automovilistas que viajen hacia la Costa Atlántica deberán afrontar tarifas más altas en las principales rutas turísticas de la provincia de Buenos Aires. El aumento, que oscila entre 7% y 10% según el tramo y la categoría del vehículo, fue oficializado por el Gobierno bonaerense y rige con vigencia inmediata, justo al inicio de las vacaciones.
La actualización impacta de lleno en el Sistema Vial Integrado del Atlántico, administrado por AUBASA, e incluye accesos metropolitanos y corredores clave que conectan con los balnearios. El nuevo esquema fue aprobado mediante resoluciones del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia.
En Ruta 2, la principal arteria hacia Mar del Plata y la Costa Centro, los peajes de Samborombón y Maipú pasan a $7.000 para autos. En el caso de los vehículos de mayor porte, las categorías superiores alcanzan los $34.900 por pasada, con incrementos cercanos al 7,5% respecto de los valores anteriores.
La Ruta 11, que conecta con destinos del Partido de la Costa y el norte marplatense, también registró subas. En La Huella, los autos pagan $7.000, mientras que en Mar Chiquita el peaje aumenta 10% y queda en $3.300.
Como alternativa de enlace entre General Madariaga, la Ruta 2 y la Ruta 11, la Ruta 74 tampoco quedó afuera del ajuste: el cruce asciende a $3.000 para autos y llega a $14.700 para las categorías superiores, con subas por encima del 7%.
Por qué aumentan los peajes
Desde la Provincia explicaron que la actualización responde al Coeficiente de Variación Tarifario (CVT), un mecanismo trimestral que combina salarios, precios mayoristas e inflación. Según el Ejecutivo, el ajuste es necesario para sostener tareas de mantenimiento, operación y seguridad vial, especialmente en trazas de alto tránsito durante los meses de mayor circulación.
El impacto en el bolsillo
Con el verano en marcha, combustible, peajes y servicios elevan el costo total del viaje, sobre todo para familias y grupos que planean varios traslados durante la temporada. Para quienes salen desde el Área Metropolitana y encadenan varios peajes rumbo a la playa, el aumento se siente desde el primer kilómetro. En plena temporada alta, las cabinas vuelven a ser un termómetro del bolsillo de los viajeros.