La fuerte promesa que Mauro Icardi le habría hecho a la China Suárez para este 2026

La China Suárez y Mauro Icardi comenzaron el 2026 como terminaron el 2025, a puro amor. A través de una publicación compartida dejaron más que sentado el gran presente que atraviesan en lo sentimental.
Mauro Icardi arrancó el 2026 apostando fuerte al amor que vive con la China Suárez y, por ese motivo, habría dado un paso clave.
En ese contexto que los abraza, en DDM (América TV) soltaron una bomba que dejó a todos con la boca abierta: el futbolista le habría prometido casamiento a la actriz durante la cena de Año Nuevo.
En el programa que conduce Mariana Fabbiani, los panelistas reconstruyeron el minuto a minuto de lo que habría pasado en ese restaurante top de Turquía.
“Vimos a un Mauro Icardi con la China cenando en un restaurante. ¿Hubo reproches en esa cena? No, pero tengo información de que más que reproche, hubo una promesa”, lanzaron al aire, generando máxima expectativa.
“Después de las 12 de la noche, cuando ya estaban brindando en este restaurante muy paquete de Estambul, el señor Mauro Icardi mirándole a los ojos a la China le dijo: ‘te prometo que este año… ¡hay casamiento!’”, agregaron.
Cuando desde el programa preguntaron dónde sería, la respuesta fue tan glamorosa como polémica: “En Estambul. En el Bósforo. Podés ir navegando por el Bósforo”.
“Hace un par de días le dio una joya muy importante, un reloj y un anillo. Para mí es como un antes, una especie de compromiso”, añadieron.
Y cerraron sobre la situación civil de Icardi con Wanda Nara: “Mauro, obviamente, está esperando su divorcio, que en los próximos días ya estaría. Cree que ya sale la sentencia”.
Muchas repercusiones generó la entrevista que le realizó Mario Pergolini a la China Suárez para Otro día perdido (El Trece). Pero tampoco pasó desapercibida la presencia de Mauro Icardi, quien acompañó a su pareja y confirmó que tiene previsto proponerle matrimonio en 2026.
Todo empezó cuando el conductor del ciclo le preguntó a la actriz sobre la posibilidad de casarse con el delantero del Galatasaray. Dando claras muestras de que es un tema que no hablan mucho, Eugenia subrayó que solo contemplaría formalizar el vínculo cuando Mauro pueda cerrar definitivamente su disputa legal con Wanda Nara.
En ese sentido, Icardi señaló que su divorcio con la conductora de Masterchef Celebrity (Telefe) está muy avanzado y recién se concretaría para marzo de 2026.
Fue allí que el delantero sorprendió incluso a su pareja al revelar que tiene pensado hacerle una propuesta formal de casamiento cuando finalice el trámite: "Primero me tengo que divorciar pero estamos esperando eso. El trámite ya está hecho desde el año pasado y cuando salga lo vamos a festejar".
"Vamos empezar a planearlo (el casamiento) una vez que me divorcie", subrayó Mauro al aire, por si no había quedado claro. Así las cosas, parece que el 2026 traerá buenas noticias para la pareja, que inició su vínculo sentimental en diciembre de 2024.
La China, sorprendido por las declaraciones de su novio, reaccionó emocionada: "Ya es todo un avance que diga eso porque no es un tema que hablemos mucho".