Incendio
Bosques
Preocupación

Feroz incendio en los bosques de Ezeiza: varias dotaciones de bomberos trabajan en el lugar

Las llamas devoraron dos quintas y se autoevacuaron varias personas. No se registraron víctimas y el siniestro se dio cerca de la Central Atómica.

Feroz incendio en los bosques de Ezeiza: varias dotaciones de bomberos trabajan en el lugar. 

Un incendio de grandes dimensiones en los bosques de Ezeiza sorprendió a los vecinos este viernes a última hora. Por el siniestro, al menos cinco dotaciones de bomberos se hicieron presente en el lugar, pero varias hectáreas se vieron afectadas, entre ellas dos casas quintas y un auto, en tanto hubo autoevacuados en la zona.

El desgarrador relato de los sobrevivientes del incendio masivo en Suiza que dejó 40 muertos. (Foto: archivo)

En A24 informaron que el siniestro se produjo a poca distancia del Centro Atómico en una ruta interna que nace en el predio de la AFA. Las imágenes mostradas por la señal de noticias reflejaron un panorama preocupante con llamas fuera de control, aunque finalmente el fuego iba a ser controlado.

El pulmón de 600 hectáreas se vio claramente dañado en su vegetación con este incendio, aunque las llamas no alcanzaron zonas densamente pobladas, por lo que preocupó el tenor del incendio, aunque no hubo vidas y más viviendas comprometidas mientras los bomberos trabajaron a destajo para controlar el siniestro.

Desde el Gobierno de la provincia de Buenos Aires informaron que no hubo evacuados y que no se registraron heridos, aunque sí se quemaron dos quintas. En tanto, las autoridades intentan determinar el origen de las llamas.

Qué dijo el presidente de Bomberos de Ezeiza

Horacio Rodríguez, el presidente de Bomberos de Ezeiza, indicó en diálogo con A24 que fue un "incendio de pastizales", que está "suscripto" y que estaban terminando de apagar las llamas. "Sólo vimos una casa muy vieja en el campo que se prendió fuego, pero no hubo personas damnificadas, porque es todo campo".

El fuego surgió en una plantación de trigo, estaban cosechando y comenzó”, comentó Rodríguez. “Los peritos determinarán cómo se inició el siniestro, lo esperamos en una calle interna y lo apagamos”, agregó y para el final aclaró: "Es normal en esta época del año, con el calor, que se prendan fuego pastizales y tengamos que apagarlos".

