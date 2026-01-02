Feroz incendio en los bosques de Ezeiza: varias dotaciones de bomberos trabajan en el lugar. 

Qué dijo el presidente de Bomberos de Ezeiza

Horacio Rodríguez, el presidente de Bomberos de Ezeiza, indicó en diálogo con A24 que fue un "incendio de pastizales", que está "suscripto" y que estaban terminando de apagar las llamas. "Sólo vimos una casa muy vieja en el campo que se prendió fuego, pero no hubo personas damnificadas, porque es todo campo".

“El fuego surgió en una plantación de trigo, estaban cosechando y comenzó”, comentó Rodríguez. “Los peritos determinarán cómo se inició el siniestro, lo esperamos en una calle interna y lo apagamos”, agregó y para el final aclaró: "Es normal en esta época del año, con el calor, que se prendan fuego pastizales y tengamos que apagarlos".