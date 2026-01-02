Dólar: comienza el nuevo sistema de bandas cambiarias con la mira puesta en las reservas

El Banco Central podrá entrar al mercado cambiario sin necesidad de hacerlo para controlar en caso de perforar el techo o el piso de la banda. Como se amplía la brecha entre estos dos límites, el BCRA podrá comprar un 5% de las operaciones diarias. En la actualidad, representa unos 400 millones de dólares. Si la macroeconomía se mantiene sin sobresaltos, la compra de dólares no debería generar ningún efecto en la inflación, ya que al ampliarse el techo de la banda (y la distancia con el piso) el Gobierno tiene un margen mayor para moverse sin comprometer el esquema cambiario.

Reservas del Banco Central y el compromiso con el FMI

El Gobierno necesita incrementar su nivel de reservas en dólares en el Banco Central. Es parte de lo acordado con el Fondo Monetario con el programa de facilidades extendidas. El ministro Luis Caputo explicó en una entrevista por A24 que no se pudo cumplir con esta meta, en gran parte, porque se debieron usar muchos dólares para el pago de la deuda porque la Argentina no tiene acceso al mercado financiero internacional. Por lo tanto, muchas de las divisas que consiguió el Gobierno, se debieron destinar a esos pagos y no para aumentar el volumen de reservas.

La nueva estrategia se apoya en varios elementos que el Gobierno juzga a su favor. Primero, haber ordenado la macroeconomía, con un superávit fiscal y con una baja muy pronunciada de la inflación en el país. Con esos dos datos, el Gobierno espera que podrá comprar dólares que irán a aumentar las reservas y no para el pago de la deuda.

Con esa previsión de comprar hasta el 5% del volumen diario, el cálculo en el ministerio de Economía es que se puedan sumar 10.000 millones de dólares en todo 2026. Solo con el cambio de la norma para la banda cambiaria.

Caputo Luis Entra a regir el cambio en la manera de fijar las bandas cambiarias. Algo que anunció el ministro Luis Caputo, con el propósito de poder acumular reservas)

El dólar ya no se atrasará con relación a la inflación

El hecho de dejar de lado el 1% de devaluación controlada, libera al dólar para que siga el ritmo de la inflación, aun con una "demora" de dos meses. En un año, primer día hábil de enero del 2025 al 2026, el dólar oficial subió un 43% (estaba en $1.034 y ahora en 1.480 pesos en el Banco Nación). Casi 10 puntos arriba de la inflación anual - cuando se conozca el IPC de diciembre de 2025).

En 2025, punta a punta, el dólar le ganó a la inflación y por lo tanto, hizo perder poder adquisitivo al peso. Con el ajuste de las bandas por inflación, el dólar no quedará "pisado" como advirtieron economistas hasta mitad del año pasado.

El otro punto a observar será justamente, la marcha de la inflación. El presidente Javier Milei dice que para la segunda mitad del año, este tema desaparecerá de las preocupaciones constantes de los argentinos. Ahora, lo que sucede es que la inflación que mueve la banda cambiaria está por encima del 2% (2,5% en noviembre es el último dato conocido). Esto le da un margen mucho mayor al Banco Central para moverse en el mercado cambiario sin que eso repercuta en distorsiones con el precio de la divisa. En la medida que la inflación baje - como espera el gobierno - la banda cambiaria no se incrementará tanto, pero con ese dato positivo para el país, las cuentas se ordenarán aún más.

Si todo sucede como espera el Gobierno, los dólares en el Banco Central irán en aumento. Eso sí, el peso ya no volverá a recuperarse con relación al dólar.