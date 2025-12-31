En vivo Radio La Red
Economía
exportaciones
agro
INFORME

Las exportaciones del agro superaron los US$31.000 millones en 2025 y crecieron 25% interanual

La agroexportación liquidó más de US$1.000 millones en diciembre y cerró 2025 con ingresos por US$31.388 millones, un 25% más que el año anterior.

Hasta el momento se han cubierto el 35% de las hectáreas de soja que se proyectaron antes de iniciarse la campaña. (Foto archivo)

Hasta el momento se han cubierto el 35% de las hectáreas de soja que se proyectaron antes de iniciarse la campaña. (Foto archivo)
Leé también Javier Milei oficializó la baja permanente de retenciones para el agro: cómo quedaron las nuevas alícuotas
Javier Milei, durante su última aparición en La Rural (Foto: Presidencia).

Según el comunicado difundido por las entidades —que concentran cerca del 48% de las exportaciones del país—, durante diciembre las empresas del sector liquidaron US$1.015 millones, una cifra que marca un incremento del 33% en comparación con noviembre de 2025.

Con ese último registro mensual, el ingreso total de divisas del complejo agroexportador alcanzó los US$31.388 millones en el año, lo que implicó US$6.250 millones más que en 2024.

La apertura de la convocatoria se realizará a partir del segundo día hábil posterior a la publicación de esta medida y estará abierta por 15 días corridos. (Foto: Archivo)

La apertura de la convocatoria se realizará a partir del segundo día hábil posterior a la publicación de esta medida y estará abierta por 15 días corridos. (Foto: Archivo)

Al analizar el desempeño de diciembre, CIARA y CEC señalaron que el mes estuvo marcado por el inicio de los embarques de trigo y cebada, junto con la continuidad de las exportaciones de soja y subproductos industriales, favorecidas por el régimen especial del Decreto 682/2025, que dispuso la suspensión temporal de los derechos de exportación.

Las entidades explicaron además que el nivel de ingreso de divisas registrado en diciembre respondió, en buena medida, a anticipos realizados en septiembre. Se trata de una práctica habitual en el comercio de granos, donde la liquidación de dólares suele adelantarse respecto del momento efectivo de la exportación.

En ese sentido, precisaron que la liquidación se anticipa en promedio unos 30 días en el caso de los granos y puede extenderse hasta 90 días para aceites y harinas proteicas.

Por último, desde el sector advirtieron que las comparaciones entre distintos períodos deben tomarse con cautela, ya que la liquidación de divisas está fuertemente condicionada por el ciclo comercial de los granos y por múltiples factores externos, como la evolución de los precios internacionales, el volumen y la calidad de las cosechas, las condiciones climáticas, feriados, conflictos sindicales y cambios regulatorios o comerciales a nivel local e internacional.

