Las exportaciones del agro superaron los US$31.000 millones en 2025 y crecieron 25% interanual

Las entidades explicaron además que el nivel de ingreso de divisas registrado en diciembre respondió, en buena medida, a anticipos realizados en septiembre. Se trata de una práctica habitual en el comercio de granos, donde la liquidación de dólares suele adelantarse respecto del momento efectivo de la exportación.

En ese sentido, precisaron que la liquidación se anticipa en promedio unos 30 días en el caso de los granos y puede extenderse hasta 90 días para aceites y harinas proteicas.

Por último, desde el sector advirtieron que las comparaciones entre distintos períodos deben tomarse con cautela, ya que la liquidación de divisas está fuertemente condicionada por el ciclo comercial de los granos y por múltiples factores externos, como la evolución de los precios internacionales, el volumen y la calidad de las cosechas, las condiciones climáticas, feriados, conflictos sindicales y cambios regulatorios o comerciales a nivel local e internacional.