Aumentan la luz, el gas y el agua en el AMBA: así quedarán las boletas desde enero 2026
El Gobierno oficializó nuevos incrementos en los servicios públicos que comenzarán a regir desde el primer mes de 2026. Las subas impactarán en electricidad, gas natural y agua potable.
El Gobierno nacional definió nuevos aumentos en las tarifas de los servicios públicos que entrarán en vigencia a partir de enero de 2026. Según se oficializó a través de distintas resoluciones publicadas en el Boletín Oficial, las tarifas de luz y gas subirán un 2,5%, mientras que las boletas de AySA tendrán un incremento del 4% para los usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Las medidas se enmarcan en la política oficial de actualización gradual de precios regulados, con el objetivo de sostener el valor real de las tarifas en un contexto de desaceleración inflacionaria. Desde el Ejecutivo aseguraron que los ajustes buscan evitar atrasos tarifarios sin generar un impacto brusco en los ingresos de los hogares.
Suben las tarifas de gas: cuánto se pagará en el AMBA
A través de una serie de resoluciones del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), el Gobierno aprobó los nuevos cuadros tarifarios del gas natural para todo el país. Las actualizaciones responden, en parte, a un aumento del 0,53% en el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), que se traslada de manera directa a los usuarios finales.
Mediante las resoluciones 1009 y 1012, el Enargas dio luz verde a los nuevos valores para las distribuidoras Metrogas y Naturgy, que operan en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.
Con estos cambios, el cargo fijo mensual del gas natural en gran parte del AMBA oscilará entre $2.876,99 y $4.058,43, según la categoría del usuario. En términos porcentuales, los clientes de Metrogas enfrentarán un ajuste promedio del 2,7%, mientras que los de Naturgy tendrán una suba del 2,6%.
Desde el Gobierno explicaron que estas decisiones se inscriben en la necesidad de “continuar con el sendero de adecuación de precios y tarifas, manteniéndolos en valores reales lo más constantes posible”.
Electricidad: sube el precio mayorista desde enero
En paralelo, la Secretaría de Energía aplicó una suba en el Precio Estacional de la Energía Eléctrica (PEST), que también impactará en las boletas de luz. La medida quedó formalizada a través de la resolución 604, publicada este lunes 29 en el Boletín Oficial.
Entre el 1° de enero y el 30 de abril de 2026, el PEST tendrá un incremento del 3,88%. De esta manera, el precio mayorista de la energía eléctrica pasará de $60.184 por MWh a $62.519 por MWh en hora pico.
Este ajuste forma parte del esquema de revisión periódica de los costos del sistema eléctrico y se reflejará de manera gradual en las tarifas que pagan los usuarios residenciales, comerciales e industriales.
El agua también aumenta: cuánto costará la boleta de AySA
En el caso del servicio de agua potable y cloacas, el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) resolvió restablecer el mecanismo de actualización tarifaria aprobado en 2024. A lo largo de 2025, las subas habían estado limitadas a un 1% mensual, pero a partir de enero el ajuste será mayor.
Desde el 1 de enero de 2026, las tarifas de AySA subirán un 4% en el AMBA. Con este incremento, la tarifa promedio rondará los $25.865 mensuales, sin impuestos.
Los valores estimados por nivel zonal quedarán de la siguiente manera:
Zonal alto: la boleta pasará de $29.317 a $30.489. Abarca a 534.517 hogares.
Zonal medio: el monto subirá de $26.624 a $27.689, alcanzando a cerca de un millón de usuarios.
Zonal bajo: la tarifa ascenderá a $22.248, desde los $21.393, e incluye a 1.187.139 hogares.
Cambios en los subsidios: qué pasará desde 2026
Además de los aumentos, el Gobierno prepara una modificación clave en el esquema de asistencia estatal. En los próximos días -entre el miércoles 31 o el viernes 2- se espera la publicación de un decreto que formalizará el nuevo régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que comenzará a regir desde enero de 2026.
El nuevo esquema dividirá a los hogares en dos grandes grupos, según sus ingresos:
Perderán los subsidios aquellos hogares con ingresos familiares superiores a tres Canastas Básicas Totales (CBT). Según el último dato del INDEC, ese umbral equivale a $3.771.987,09 mensuales.
Mantendrán los subsidios los hogares con ingresos inferiores a ese nivel.