Aumentan la luz, el gas y el agua en el AMBA: así quedarán las boletas desde enero 2026

Con estos cambios, el cargo fijo mensual del gas natural en gran parte del AMBA oscilará entre $2.876,99 y $4.058,43, según la categoría del usuario. En términos porcentuales, los clientes de Metrogas enfrentarán un ajuste promedio del 2,7%, mientras que los de Naturgy tendrán una suba del 2,6%.

Desde el Gobierno explicaron que estas decisiones se inscriben en la necesidad de “continuar con el sendero de adecuación de precios y tarifas, manteniéndolos en valores reales lo más constantes posible”.

Electricidad: sube el precio mayorista desde enero

En paralelo, la Secretaría de Energía aplicó una suba en el Precio Estacional de la Energía Eléctrica (PEST), que también impactará en las boletas de luz. La medida quedó formalizada a través de la resolución 604, publicada este lunes 29 en el Boletín Oficial.

Entre el 1° de enero y el 30 de abril de 2026, el PEST tendrá un incremento del 3,88%. De esta manera, el precio mayorista de la energía eléctrica pasará de $60.184 por MWh a $62.519 por MWh en hora pico.

Este ajuste forma parte del esquema de revisión periódica de los costos del sistema eléctrico y se reflejará de manera gradual en las tarifas que pagan los usuarios residenciales, comerciales e industriales.

El agua también aumenta: cuánto costará la boleta de AySA

En el caso del servicio de agua potable y cloacas, el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) resolvió restablecer el mecanismo de actualización tarifaria aprobado en 2024. A lo largo de 2025, las subas habían estado limitadas a un 1% mensual, pero a partir de enero el ajuste será mayor.

Desde el 1 de enero de 2026, las tarifas de AySA subirán un 4% en el AMBA. Con este incremento, la tarifa promedio rondará los $25.865 mensuales, sin impuestos.

Los valores estimados por nivel zonal quedarán de la siguiente manera:

Zonal alto: la boleta pasará de $29.317 a $30.489 . Abarca a 534.517 hogares.

la boleta pasará de $29.317 a . Abarca a 534.517 hogares. Zonal medio: el monto subirá de $26.624 a $27.689 , alcanzando a cerca de un millón de usuarios.

el monto subirá de $26.624 a , alcanzando a cerca de un millón de usuarios. Zonal bajo: la tarifa ascenderá a $22.248, desde los $21.393, e incluye a 1.187.139 hogares.

Servicios Públicos.jpg Una familia que residen en el amba ya debe pagar más de 75 mil pesos para pagar los servicios públicos.

Cambios en los subsidios: qué pasará desde 2026

Además de los aumentos, el Gobierno prepara una modificación clave en el esquema de asistencia estatal. En los próximos días -entre el miércoles 31 o el viernes 2- se espera la publicación de un decreto que formalizará el nuevo régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que comenzará a regir desde enero de 2026.

El nuevo esquema dividirá a los hogares en dos grandes grupos, según sus ingresos: