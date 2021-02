“Tensa calma”: ¿Cómo fue la semana del dólar y qué puede pasar en los próximos días en el mercado cambiario?

Billetes Dolares

El escenario financiero atravesó una semana poco común. En medio de una tensa calma, el dólar blue dio un retroceso y el tipo de cambio oficial hoy es la alternativa más cara para comprar la divisa estadounidense.

El dólar oficial minorista cerró la semana a $93,32, según el promedio que elabora diariamente el Banco Central, lo cual representa un avance de 33 centavos durante la semana. En tanto, si se agregan los recargos del 30% del impuesto PAIS y el 35% a cuenta de Ganancias, acceder a un dólar “ahorro” cuesta $153,98 aproximadamente.

Por su parte, el dólar blue sostuvo una semana de tendencias a la baja, comenzó en $153 y hoy cerró a $151, $1 por encima de la cotización de ayer, cuando el valor de la divisa se colocó por debajo del precio del dólar oficial. Además, el contado con liquidación (CCL), que había superado los $154, cerró en $147; y el MEP finalizó la jornada a $149,60.

“La cuestión cambiaria mantiene un equilibrio un poco inestable porque, si bien es cierto que la brecha se redujo y que la situación parecería estar bajo control, la dinámica indica que el Banco Central sigue con una posición de reservas muy débil, la balanza comercial sigue en una clara tendencia deficitaria porque el tipo de cambio oficial no es un incentivo para las exportaciones”, analizó Diego Martínez Burzaco, economista especialista en mercado de capitales, en diálogo con A24.com.

De cara a los próximos días, el economista prevé un panorama de pocos cambios, aunque advirtió: “Cualquier incertidumbre sobre la disposición de dólares crea más incertidumbre para las expectativas sobre el crecimiento económico. En la medida de que el dólar oficial se restrinja más, y por cuestiones de que no hay demasiada oferta, va a acelerarse la demanda del mercado del dólar Bolsa o el CCL. Lo que hace falta es subir la tasa interés porque en estos niveles y con una inflación esperada del 50%, no cierra para el ahorrista”.

Por su parte, Martín Vauthier, director de EcoGo, consideró que el tipo de cambio oficial y la inflación se ubicaron en un ritmo de 4 puntos y la tasa de interés quedó relegada, por lo que se empezaron a sentir “inconsistencias” entre la inflación y el tipo de cambio.

“La tasa de interés no parece tener demasiado recorrido en el corto plazo ni todos los instrumentos que están ajustados al tipo de cambio En el corto plazo, el Banco Central puede intervenir y mantener anestesiada la brecha, pero si no lo hiciera y no hubiera restricciones a la operatoria, la brecha podría estar incluso por encima de estos niveles”, indicó el economista a este medio.