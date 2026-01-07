Con los bonos y las acciones argentinas a la baja en Wall Street, cómo fue la cotización del dólar

El dólar blue, en tanto, revirtió el avance de la mañana —cuando llegó a $1.525— y cerró con una baja de $5 (-0,3%), a $1.515 para la venta.

El dólar blue y su récord reciente

Más temprano, el dólar informal se había reacomodado al alza y llegó a negociarse a $1.525, aunque luego corrigió a la baja. El récord nominal del blue fue de $1.550, registrado el 22 de octubre de 2025, en la previa de las últimas elecciones legislativas.

El mercado sigue atento a la acreditación de los fondos del Repo y a su impacto en la confianza de los inversores, el riesgo país y la evolución de los activos argentinos en Wall Street.

el-gobierno-acordo-un-prestamo-con-bancos-por-us3000-millones-foto-luis-robayo-afp-YYQVHJWLJNEOBFYW6GFO4CDQFM El Gobierno acordó un préstamo con bancos por US$3000 millones (Foto: AFP).

El préstamo del BCRA por US$3000 millones

El BCRA acordó con seis bancos internacionales de primera línea un repo por US$3000 millones, con el objetivo de completar los dólares necesarios para afrontar el vencimiento de US$4200 millones con bonistas, que el Tesoro debe cancelar este viernes 9 de enero.

De acuerdo con lo informado por la autoridad monetaria, la línea de financiamiento tiene un plazo de 372 días y una tasa del 7,4% anual. Se trata del tercer repo concretado durante la gestión de Javier Milei.

En enero de 2025, el BCRA había cerrado una operación similar por US$1000 millones, a dos años y cuatro meses, con una tasa del 8,8% anual. Luego, en junio de ese año, acordó otro repo por US$2000 millones, a una tasa del 8,25%, con vencimiento en abril de 2027.