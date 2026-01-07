Con los bonos y las acciones argentinas a la baja en Wall Street, cómo fue la cotización del dólar
Los papeles argentinos en Nueva York revierten las alzas iniciales. El blue, en tanto, no pudo sostener el avance con el que arrancó.
Con los bonos y las acciones argentinas a la baja en Wall Street.
Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street revirtieron las subas iniciales y pasaron a operar con fuertes pérdidas de hasta 5%, luego del anuncio del préstamo (repo) por US$3000 millones que acordó el Banco Central de la República Argentina con seis bancos internacionales. El dólar también mostró una tendencia a la baja.
En paralelo, los bonos soberanos en el exterior mostraron caídas de hasta 0,4%, mientras que el riesgo país se ubicó en 572 puntos básicos, tras haber tocado un mínimo intradiario de 554 unidades al inicio de la rueda.
En la plaza neoyorquina, los papeles energéticos y de servicios lideraron los retrocesos. Por su parte, los bonos Globales caen en su totalidad, lideradas por el Global 2035 (-0,3%). Por su parte, los Bonares operan mixtos: trepan hasta 0,4% de la mano del Bonar 2029N, y caen hasta 0,2% de la mano del Bonar 2035.
Dólares financieros y tipo de cambio
En el mercado cambiario, el dólar MEP se negociaba a $1.498,14, mientras que el contado con liquidación (CCL) operaba en $1.536,47. El tipo de cambio mayorista cotizaba a $1.472, dentro del régimen de bandas del Banco Central, cuyo techo para la jornada se ubicaba en $1.535,13.
El dólar blue, en tanto, revirtió el avance de la mañana —cuando llegó a $1.525— y cerró con una baja de $5 (-0,3%), a $1.515 para la venta.
El dólar blue y su récord reciente
Más temprano, el dólar informal se había reacomodado al alza y llegó a negociarse a $1.525, aunque luego corrigió a la baja. El récord nominal del blue fue de $1.550, registrado el 22 de octubre de 2025, en la previa de las últimas elecciones legislativas.
El mercado sigue atento a la acreditación de los fondos del Repo y a su impacto en la confianza de los inversores, el riesgo país y la evolución de los activos argentinos en Wall Street.
El préstamo del BCRA por US$3000 millones
El BCRA acordó con seis bancos internacionales de primera línea un repo por US$3000 millones, con el objetivo de completar los dólares necesarios para afrontar el vencimiento de US$4200 millones con bonistas, que el Tesoro debe cancelar este viernes 9 de enero.
De acuerdo con lo informado por la autoridad monetaria, la línea de financiamiento tiene un plazo de 372 días y una tasa del 7,4% anual. Se trata del tercer repo concretado durante la gestión de Javier Milei.
En enero de 2025, el BCRA había cerrado una operación similar por US$1000 millones, a dos años y cuatro meses, con una tasa del 8,8% anual. Luego, en junio de ese año, acordó otro repo por US$2000 millones, a una tasa del 8,25%, con vencimiento en abril de 2027.