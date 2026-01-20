Bono y jubilaciones de febrero 2026: ANSES confirmó en cuánto quedó el monto final. 

Jubilación mínima: $429.081,79 ($359.081,79 de haber actualizado + $70.000 de bono)

$429.081,79 Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $357.263 ($287.263 de haber actualizado + $70.000 de bono)

$357.263 Pe nsión No Contributiva por Invalidez y Vejez: $321.355 ($251.355 de haber actualizado + $70.000 de bono)

$321.355 Jubilación máxima: $2.416.275,65

Jubilados_ANSES Jubilados: los haberes de ANSES reciben un aumento y bono en febrero.

Bono de $70.000: quiénes lo cobran en febrero

ANSES confirmó que el bono de ingresos adicional continuará en febrero, aunque sin cambios en su monto, que seguirá siendo de $70.000. Este refuerzo mensual se entrega desde 2024 como una medida para sostener el poder adquisitivo de los adultos mayores.

El bono se paga bajo las siguientes condiciones:

Quienes cobran la jubilación mínima reciben el bono completo de $70.000.

Quienes perciben haberes superiores al mínimo, pero inferiores a $429.081,79, acceden a un bono proporcional hasta alcanzar ese monto total.

Los jubilados con haberes más altos no acceden al refuerzo.

De esta manera, ANSES busca garantizar que los beneficiarios con menores ingresos puedan afrontar los gastos básicos en un contexto de inflación elevada, mientras avanza con la aplicación mensual de aumentos según el IPC.