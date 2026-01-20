Bono y jubilaciones de febrero 2026: ANSES confirmó en cuánto quedó el monto final
El organismo previsional dispuso en base a la fórmula de movilidad, que incluye un aumento del 2,8% según la inflación dada por el INDEC, cuánto percibirá uno de los sectores más sensibles de la sociedad.
La Administración Nacional de la Seguridad Social ya avanza con la liquidación de los pagos de febrero, que llegarán con un aumento del 2,8% para jubilaciones, pensiones y otras prestaciones. El incremento responde al último dato de inflación informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos y se aplicará según la fórmula de movilidad vigente.
Además, el Gobierno nacional confirmó que en febrero se mantendrá el bono de ingresos adicional de $70.000 destinado a un grupo de jubilados y pensionados, con el objetivo de compensar el impacto de la suba sostenida de precios.
Aumento de las jubilaciones ANSES: cuánto se cobra en febrero
Las jubilaciones y pensiones de ANSES aumentarán 2,8% en febrero, en línea con la inflación de diciembre medida por el INDEC. La actualización se aplica en el marco del Decreto 274/24, que desde julio de 2024 establece una fórmula de movilidad atada al Índice de Precios al Consumidor (IPC) con un desfase de dos meses.
Con este ajuste y el bono extraordinario, los montos quedan de la siguiente manera:
Jubilación mínima: $429.081,79
($359.081,79 de haber actualizado + $70.000 de bono)
Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $357.263
($287.263 de haber actualizado + $70.000 de bono)
Pensión No Contributiva por Invalidez y Vejez: $321.355
($251.355 de haber actualizado + $70.000 de bono)
Jubilación máxima: $2.416.275,65
Bono de $70.000: quiénes lo cobran en febrero
ANSES confirmó que el bono de ingresos adicional continuará en febrero, aunque sin cambios en su monto, que seguirá siendo de $70.000. Este refuerzo mensual se entrega desde 2024 como una medida para sostener el poder adquisitivo de los adultos mayores.
El bono se paga bajo las siguientes condiciones:
Quienes cobran la jubilación mínima reciben el bono completo de $70.000.
Quienes perciben haberes superiores al mínimo, pero inferiores a $429.081,79, acceden a un bono proporcional hasta alcanzar ese monto total.
Los jubilados con haberes más altos no acceden al refuerzo.
De esta manera, ANSES busca garantizar que los beneficiarios con menores ingresos puedan afrontar los gastos básicos en un contexto de inflación elevada, mientras avanza con la aplicación mensual de aumentos según el IPC.