El consumo en supermercados cayó en noviembre 2025: de cuánto fue el retroceso

Embed #DatoINDEC

Las ventas en supermercados disminuyeron 2,8% interanual en noviembre de 2025 y 3,8% respecto del mes previo https://t.co/2ZQkaGwhM9 pic.twitter.com/GaKV6U9DC3 — INDEC Argentina (@INDECArgentina) January 22, 2026

Fuerte caída en lácteos y electrónicos

Al analizar el desempeño de otros rubros, las mayores caídas reales se observaron en productos electrónicos, bebidas y lácteos, uno de los segmentos más sensibles al poder adquisitivo.

En cuanto a los medios de pago, la categoría que más creció fue la de “otros medios”, que incluye operaciones con códigos QR y transferencias. Si bien las tarjetas de crédito continuaron siendo el instrumento más utilizado en supermercados, fueron las que registraron la mayor caída en términos de participación.

Diferencias regionales

Por provincias, las más afectadas por la caída del consumo fueron La Rioja, Tucumán y Corrientes. En el extremo opuesto, Neuquén, Catamarca y Río Negro mostraron incrementos en las ventas, desmarcándose de la tendencia general.

Los datos confirman que el consumo en supermercados continúa bajo presión y refuerzan la señal de debilidad en la demanda interna, en un contexto de ingresos ajustados y expectativas económicas todavía inestables.

Embed #DatoINDEC

Autoservicios mayoristas: las ventas cayeron 8,3% interanual en noviembre de 2025 y crecieron 1,3% respecto de octubre https://t.co/tTP2G96apF pic.twitter.com/0l4lSAYV14 — INDEC Argentina (@INDECArgentina) January 22, 2026

Mismo escenario para los mayoristas

En paralelo a la encuesta de supermercados, el INDEC publica mensualmente un informe que pone el foco específicamente el los autoservicios mayoristas. En esta ocasión, los números demuestran una fuerte caída del 8,3% en las ventas de los negocios de ese sector, en comparación con igual mes del año anterior. Además, en el acumulado del período enero-noviembre, las ventas cayeron 7,7% en relación al 2024.

La única buena noticia para los mayoristas, es que sus ventas mejoraron en comparación a octubre (1,3% de crecimiento). Fuera de eso, hay muy pocos puntos altos para destacar.