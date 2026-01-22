En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Economía
Consumo
Supermercados
INDEC

El consumo en supermercados cayó en noviembre 2025: de cuánto fue el retroceso

Las ventas se encuentran cerca de los mínimos de la serie que publica el INDEC. Con excepción de algunos pocos artículos, la mayoría de los productos arrojaron valores negativos.

El consumo en supermercados cayó en noviembre 2025. 

El consumo en supermercados cayó en noviembre 2025. 

Las ventas en supermercados registraron en noviembre su mayor caída mensual desde diciembre de 2023 y se acercan a los mínimos de la serie. Según informó el INDEC, el consumo retrocedió 3,8% respecto de octubre, en un contexto atravesado por las elecciones legislativas.

Leé también El INDEC difunde este jueves el dato de la inflación de noviembre
El INDEC difunde este jueves el dato de inflación: de cuánto fue en noviembre

De acuerdo con el organismo, los establecimientos de todo el país facturaron en forma conjunta $2,21 billones en el pasado mes de noviembre, un valor que dejó como resultado un crecimiento nominal interanual del 21,2%, pero una baja real del 2,8 por ciento.

Con estos datos, la serie desestacionalizada alcanzó su valor más bajo desde marzo de 2024, mientras que la tendencia-ciclo —el indicador que el INDEC recomienda observar para evaluar la dinámica de largo plazo— tocó su piso desde junio de 2024.

En esta oportunidad solo dos rubros registraron crecimiento interanual nominal superior a la inflación. Se trata de los “alimentos preparados y rotisería” (34,7% de crecimiento) y las “carnes”, con un alza del 48,3 por ciento.

Embed

Fuerte caída en lácteos y electrónicos

Al analizar el desempeño de otros rubros, las mayores caídas reales se observaron en productos electrónicos, bebidas y lácteos, uno de los segmentos más sensibles al poder adquisitivo.

En cuanto a los medios de pago, la categoría que más creció fue la de “otros medios”, que incluye operaciones con códigos QR y transferencias. Si bien las tarjetas de crédito continuaron siendo el instrumento más utilizado en supermercados, fueron las que registraron la mayor caída en términos de participación.

Diferencias regionales

Por provincias, las más afectadas por la caída del consumo fueron La Rioja, Tucumán y Corrientes. En el extremo opuesto, Neuquén, Catamarca y Río Negro mostraron incrementos en las ventas, desmarcándose de la tendencia general.

Los datos confirman que el consumo en supermercados continúa bajo presión y refuerzan la señal de debilidad en la demanda interna, en un contexto de ingresos ajustados y expectativas económicas todavía inestables.

Embed

Mismo escenario para los mayoristas

En paralelo a la encuesta de supermercados, el INDEC publica mensualmente un informe que pone el foco específicamente el los autoservicios mayoristas. En esta ocasión, los números demuestran una fuerte caída del 8,3% en las ventas de los negocios de ese sector, en comparación con igual mes del año anterior. Además, en el acumulado del período enero-noviembre, las ventas cayeron 7,7% en relación al 2024.

La única buena noticia para los mayoristas, es que sus ventas mejoraron en comparación a octubre (1,3% de crecimiento). Fuera de eso, hay muy pocos puntos altos para destacar.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Consumo Supermercados INDEC
Notas relacionadas
El INDEC dará a conocer esta semana la inflación de diciembre: qué número prevén los analistas
El Indec dará a conocer hoy la inflación de diciembre 2025: la proyección de los especialistas
Conflictos con empresas o servicios: cuándo conviene reclamar a Defensa del Consumidor
-

Últimas Noticias

Más sobre Economía

Más sobre Economía

Te puede interesar