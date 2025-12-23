Las acciones argentinas tuvieron una leve suba en Wall Street, los bonos acompañaron y el dólar cedió

Los bonos soberanos en dólares, tanto Bonares como Globales, muestran avances promedio del 0,2%. En paralelo, el riesgo país que elabora JP Morgan registra un leve incremento de dos unidades y se posiciona en 569 puntos básicos, al retroceder un punto de cómo abrió esta mañana.

Cuánto cotizó el dólar este martes

El mercado cambiario muestra este martes una baja tanto en el dólar oficial como en el contado con liquidación, aunque la brecha se mantiene por encima del 6% desde que el Gobierno anunció cambios en las bandas cambiarias a través del Banco Central.

El dólar mayorista cotiza a $1.449,5, con una caída de $2,5 frente al cierre previo, y permanece todavía a unos cinco puntos porcentuales del techo de la banda cambiaria. Si bien el movimiento es acotado, reactivó el monitoreo del mercado tras varios días de subas leves que ya insinuaban mayor presión.

En el segmento minorista, el dólar se vende a un promedio de $1.744,62 y prácticamente no registra cambios en la comparación semanal, de acuerdo con el relevamiento que realiza el Banco Central entre las entidades financieras.

dolar-blue

Los contratos de dólar futuro operan con descensos generalizados de hasta 0,2%. En ese mercado, las posiciones descuentan que el tipo de cambio mayorista cerrará diciembre en torno a los $1.454.

En el Banco Nación, el dólar para la venta se mantuvo en $1.475. Con ese valor, el dólar tarjeta o turista, que surge de sumar el recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias al minorista, se ubica en $1.917,5.

Dentro de los dólares financieros, el MEP retrocede 0,6% y se negocia a $1.483,82, mientras que el contado con liquidación tuvo una caída de 0,4% hasta $1.535,83. En el mercado informal, el dólar blue se ofrece a $1.505 y el dólar cripto cotizó en torno a los $1.547,88.

Caputo sobre el vencimiento de deuda

En el plano financiero, el ministro de Economía, Luis Caputo, buscó despejar especulaciones sobre una eventual colocación de deuda bajo legislación extranjera para afrontar el vencimiento de USD 4.300 millones previsto para enero con acreedores privados. “Vamos a tratar de que no haya emisión. El objetivo es ir eliminando la dependencia que el país tiene con Wall Street. ¿Lo vamos a poder lograr? Creemos que sí”, escribió el funcionario en su cuenta de X ante la consulta de un usuario. El mensaje fue replicado por el presidente Javier Milei, en una señal de respaldo a la estrategia oficial.

caputo

El análisis de la actividad económica

Por otra parte, un informe del Grupo SBS analizó los últimos datos de actividad económica y señaló que el Estimador Mensual de Actividad Económica de octubre de 2025 registró una baja de 0,4% mensual desestacionalizada, aunque con una suba interanual de 3,2%. Según el reporte, se trató de la primera caída desde junio, en un mes marcado por la volatilidad previa al cierre del ciclo electoral.

A pesar de ese retroceso puntual, el trimestre móvil mostró una mejora de 0,8% frente al trimestre anterior y acumuló el tercer mes consecutivo en terreno positivo. En tanto, la serie tendencia-ciclo se mantuvo sin cambios por tercer mes seguido.

En el acumulado de los primeros diez meses del año, la economía avanzó 5% interanual. Desde el Grupo SBS agregaron que, en términos desestacionalizados, el nivel de actividad se ubica 0,8% por debajo del máximo alcanzado en junio de 2022 y 8,4% por encima del piso de la recesión registrado en abril de 2024.